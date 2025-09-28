Inte en slump – därför lever vissa längre än alla andra

Vad är det egentligen som gör vissa människor så mycket äldre än andra? Ny forskning visar att det inte handlar om tur – utan om ett helt unikt sätt att åldras.

Att fylla 100 är ovanligt. Men de som gör det verkar inte bara leva längre – de håller sig också friskare längre. Det visar en ny studie från Karolinska institutet, där forskare följt över 270 000 personer födda mellan 1920 och 1922.

Alla har följts sedan de fyllde 70 år, och en särskild grupp har väckt intresse: de som klarat sig till 100-årsdagen, rapporterar Forskning och framsteg.

Färre sjukdomar

Studien visar tydligt att hundraåringarna inte bara lever längre – de drabbas av färre sjukdomar under hela livet. Och när sjukdomarna väl kommer, sker det ofta senare än för andra.

Det här sticker ut jämfört med personer som dog tidigare, särskilt de som dog i 80- eller 90-årsåldern.

Till exempel hade bara 12,5 procent av de som blev 100 drabbats av hjärtinfarkt när de nådde den åldern. I gruppen som dog före 90 var siffran nästan dubbelt så hög.

Enligt forskaren Karin Modig tyder resultaten på att hundraåringarna inte bara överlever sina sjukdomar – de lyckas ofta undvika dem helt.

Hjärtat en möjlig nyckel

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna, men bland hundraåringarna är de märkbart ovanliga.

De klarar sig också bättre från neuropsykiatriska tillstånd, som depression och demens. Och när de drabbas av sjukdomar påverkas ofta bara ett organsystem – något som gör sjukdomarna lättare att hantera.

En annan viktig skillnad är när åldersrelaterade problem börjar märkas. Medan många upplever en tydlig försämring i 90-årsåldern, verkar hundraåringarna hålla sig piggare längre.

Långt liv – men varför?

Vegard Fykse Skirbekk, professor vid Universitetet i Oslo, menar att studien sticker ut eftersom den följer människor under så lång tid.

– Här har forskarna haft ett mycket längre perspektiv. De har kopplat samman undersökningar och register, vilket gör att man kan följa hur hälsan utvecklats genom hela livet, säger han.

Även om resultaten ger nya insikter är orsaken fortfarande oklar. Det kan handla om allt från genetik till livsstil och miljö. För Karin Modig är det ändå ett positivt besked.