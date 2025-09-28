Saknad flicka hittad död i Norge

Den svenska flickan som saknades efter båtolyckan i norska Lofoten har hittats död.

Båtolyckan inträffade vid 13-tiden i fredags. En båt med sju personer ombord – en svensk familj med två barn, ytterligare två svenskar samt en fiskeguide – kapsejsade i Nappstraumen i Lofoten.

Vid räddningsinsatsen omkom en norsk sjöräddare.

I fredags och lördags pågick ett intensivt sökarbete efter flickan som saknades efter olyckan, men vid 16-tiden på lördagen meddelades det att själva räddningsinsatsen har avslutats. Arbetet övergick i stället till att söka efter en förmodat avliden person.

Olycksbåten ska kantrat

Turistbåten kapsejsade sedan en våg slagit in mot den.

Annons

— Som jag fått det förklarat för mig var det en stor våg som kom akterifrån som satte fart på båten. Båten har då girat styrbord och sedan kantrat, sade Jimmy Andersson, vd för företaget Nordic Sea Angling, till TT i lördags.

Olycksbåten har bärgats och bogserats in till hamn. Bilder visade att styrhytten saknades på den.

Olyckan utreds av polisen och sjöfartsdirektoratet.

”Det är viktigt att utreda för att få svar på vad som kan ha orsakat att båten kantrade”, skriver den norska polisen.

Ebba Torstenson hittad död efter båtolyckan i Lofoten

Flickan hittades vid lunchtid på söndagen. Den norska polisen fick hjälp i sökandet av ett fartyg från Kustbevakningen och det var det fartyget som fann henne.

Hon hittades på cirka 25 meters djup tillsammans med styrhytten som saknades från olycksbåten, skriver polisen på sin sajt.

På måndagen, den 29 september, gick den norska polisen ut med att det var 11-åriga Ebba Torstenson som omkommit i olyckan.