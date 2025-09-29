Ebba, 11, dog i båtolyckan i Lofoten

Ebba Torstenson, 11, dog i båtolyckan i Lofoten.

Det var vid 13-tiden på fredagen som en båt med sju personer, en svensk familj om två vuxna och två barn, och ytterligare två svenska turister och en guide, kantrade på Nappstraumen i norska Lofoten.

— Som jag fått det förklarat för mig var det en stor våg som kom akterifrån som satte fart på båten. Båten har då girat styrbord och sedan kantrat, sade Jimmy Andersson, vd för företaget Nordic Sea Angling, till TT i lördags.

En stor räddningsinsats inleddes, och sex av personerna på båten räddades, medan den 11-åriga Ebba Torstenson saknades. I samband med insatsen dog en norsk sjöräddare.

Ebba Torstenson dog i båtolyckan

Vid lunchtid på söndagen hittades Ebba Torstenson död. Hon hittades av Kustbevakningen på cirka 25 meters djup med styrhytten som saknades från båten.

Ebba Torstenson dog i en båtolycka i norska Lofoten. Foto: Privat

Båtolyckan i Lofoten utreds av polis

Polisen utreder nu hur olyckan kunde ske. Båten är omhändertagen och flera förhör har gjorts i samband med olyckan.

"Flera av de inblandade har förhörts och vissa förhör återstår. Av utredningsskäl kan polisen inte avslöja vad som har förklarats i förhören." skriver norska polisen i ett utlåtande och fortsätter:

"Det är för tidigt att säga något om händelseförloppet och orsakerna till att båten kantrade. Polisutredningen kommer att försöka klargöra detta. Det är också för tidigt att säga vad som orsakade räddningsarbetarens död."