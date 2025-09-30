Biltema bekräftar – vill jämna varuhus med marken

Biltema har lämnat in en ansökan om att få jämna varuhuset i Karlstad med marken för att bygga upp ett nytt varuhus. Vad som kommer hända med de anställda är oklart.

Biltema är en älskad kedja med 160 butiker i både Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget grundades 1963 i Linköping av Sten-Åke Lindholm. Nu har Biltema ansökt om att få riva sitt varuhus i Karlstad. 60 personer kommer att påverkas av beslutet.

60-tal anställda påverkas av ombyggnationen

Tanken var från början att varuhuset skulle byggas ut och gå från att vara 5 000 kvadratmeter till 8 000 kvadratmeter. Men planerna ändrades sedan drastiskt och nu har kedjan ansökt om att få riva hela varuhuset, vilket även NWT rapporterat om.

Det nya beslutet har väckt stor oro hos personalen som inte vet hur deras framtid kommer se ut inom företaget.

– Ja, det är klart att det gör det. Vi har haft ett medlemsmöte och då märktes oron av. Det hör ju inte till vanligheterna att man river ett helt varuhus och personalen undrar hur detta kommer att påverka dem. Totalt finns det ett 60-tal anställda på Biltema i Karlstad inklusive timanställda och extrapersonal, säger Martin Boström, ombudsman på Handels till NWT.

Oklart varför varuhuset rivs

Det är just nu oklart varför Biltema valt att jämna hela varuhuset med marken och bygga nytt istället för att bygga ut, som planen var från början. Biltemas marknadschef Johan Gerdevåg är förtegen om beslutet.

– Tidpunkten för ett officiellt uttalande bestämmer vi själva, när vi anser att tiden är rätt, säger Johan Gerdevåg till NWT.