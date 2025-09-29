Två äldre personer har hittats döda i en bostad i Gustavsberg, som ligger i Värmdö kommun.

Polisen har inlett en förundersökning om mord, eftersom det ännu inte går att utesluta att brott kan ligga bakom dödsfallen, rapporterar Aftonbladet.

"Kan inte utesluta brott"

– Vi kan inte utesluta brott, så därför är en förundersökning om mord inledd, säger Nadya Norton, polisens presstalesperson.

Anhöriga har blivit underättade.