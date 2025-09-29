Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Brott och straff

Två personer hittade döda i bostad – misstänkt mord

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 17:59
Uppdaterad: 29 sep. 2025, kl. 18:11
Foto: Christine Olsson/TT

Två äldre personer har hittats döda i en bostad i Gustavsberg, som ligger i Värmdö kommun.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Under dagen har två äldre personer hittats döda i en bostad i Gustavsberg, som ligger i Värmdö kommun. 

Polisen har inlett en förundersökning om mord, eftersom det ännu inte går att utesluta att brott kan ligga bakom dödsfallen, rapporterar Aftonbladet. 

"Kan inte utesluta brott"

– Vi kan inte utesluta brott, så därför är en förundersökning om mord inledd, säger Nadya Norton, polisens presstalesperson. 

Anhöriga har blivit underättade.  

– Personerna ska obduceras för att ta reda på dödsorsaken, säger hon.

