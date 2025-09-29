Under dagen har två äldre personer hittats döda i en bostad i Gustavsberg, som ligger i Värmdö kommun.
Polisen har inlett en förundersökning om mord, eftersom det ännu inte går att utesluta att brott kan ligga bakom dödsfallen, rapporterar Aftonbladet.
"Kan inte utesluta brott"
– Vi kan inte utesluta brott, så därför är en förundersökning om mord inledd, säger Nadya Norton, polisens presstalesperson.
Anhöriga har blivit underättade.
– Personerna ska obduceras för att ta reda på dödsorsaken, säger hon.