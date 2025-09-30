Ja, det är faktiskt möjligt att avskriva sig från sitt CSN-lån helt och hållet. Men hur går det till egentligen?

Att ta studielån från CSN är en självklar del av studentlivet för många i Sverige. För vissa kan skulden kännas hanterbar, och för andra något tungt som följer med en hela livet.

Med en genomsnittlig skuld på över 200 000 kronor är det inte konstigt att många undrar hur länge man behöver betala tillbaka.

Men det finns faktiskt situationer där man kan bli helt fri från sitt studielån, utan att ha betalt tillbaka allt.

Så, vad krävs för att slippa betala tillbaka hela eller delar av CSN-lånet? Nyheter24 reder ut vad som gäller.

Så fungerar CSN-återbetalningen

När man är klar med sina studier börjar återbetalningen av CSN-lånet. I normalfallet har man upp till 25 år på sig att betala tillbaka hela skulden, eller fram till dess att man fyller 64 år, beroende på vad som inträffar först, skriver CSN själva på sin hemsida.

Annons

CSN räknar ut ett årsbelopp som man förväntas betala varje år, baserat på sin skuld och inkomst. Men skulle ekonomin förändras drastiskt, finns det flera möjligheter att anpassa eller till och med pausa betalningen.

Om du inte kan betala: "Finns hjälp"

Många tror att det bara är att betala, oavsett livssituation, men det stämmer inte riktigt. CSN har olika trygghetsregler för den som får ekonomiska problem.

Om du blir till exempel sjuk, arbetslös, får en mycket låg inkomst eller går igenom en tuff period, kan du ha rätt att betala mindre, eller i vissa fall inget alls under en period.

Det finns även möjlighet att skjuta upp betalningen tillfälligt.

– Det finns flera trygghetsregler att ta till. Är det en kortvarig problematik man står inför kan man flytta fram betalningen ett par dagar. Är det en längre problematik finns det möjlighet att ansöka om att betala mindre av ett årsblock. Om man har låg inkomst kan man ha rätt att få betala en lägre summa, till exempel. Så det finns hjälp att få om det blir svårt, säger Patric Peippo, utredare på CSN, till Femina.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Den dolda regeln – som kan avskriva hela lånet

Om du blir varaktigt sjuk och får ersättning från Försäkringskassan, eller om du bedöms som permanent arbetsoförmögen, kan du ansöka om att få CSN-lånet helt eller delvis avskrivet.

Annons

Det gäller även den som har låg pension, varit sjuk länge eller har andra särskilda skäl. Det är regler som många inte vet om, trots att de kan göra en stor skillnad i livets lite tuffare perioder.

En annan aspekt: om du avlider, skrivs lånet automatiskt. Det tas alltså inte från dödsboet eller anhöriga.

Så ansöker du om att få lånet avskrivet

Det krävs en särskild ansökan hos CSN, där du måste styrka dina skäl, ofta med intyg från Försäkringskassan, läkare eller annan myndighet. CSN gör då en individuell prövning av varje ärende.

Annons

Du måste alltså visa om du har ekonomiska eller hälsorelaterade hinder som gör det orimligt att fortsätta betala av lånet.

När kan CSN-lånet skrivas av?

Du blir varaktigt sjuk eller kan inte arbeta.

Du får viss typ av ersättning från Försäkringskassan.

Du har mycket låg inkomst över lång tid.

Du avlider (lånet skrivs av automatiskt).

Så tar du kontroll över ditt CSN-lån