Nya villkor för B-körkort – börjar gälla från 2026

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 08:46
Uppdaterad: 30 sep. 2025, kl. 10:28
Bilar och ett körkort.
I januari nästa år slopas kravet på läkarintyg för körkortstillstånd. Foto: Mickan Mörk/TT & Erik Simander/TT

Från den 15 januari nästa år blir det lättare att ta körkort för personer med adhd och autism. Då slopas kravet på läkarintyg för körkortstillstånd. Det är helt omotiverat att det finns, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Transportstyrelsen, ADHD, Politik, Sverige

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett frågan och kommit fram till att det inte är motiverat att ha kvar de medicinska krav som i dag finns för personer med mild eller måttlig adhd och autism.

— De bedömer att det påverkar inte körförmågan, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Nästan alla med diagnoserna, drygt 99 procent, klarar den medicinska prövning som krävs i dag.

Nytt regeler ska minska trycket på vården

I takt med att antalet barn och unga med diagnoser ökar, har också belastningen på vården för att skriva intyg ökat.

— Vi avlastar nu den specialistpsykiatriska vården i Sverige som har viktigare uppgifter än att skriva ut omotiverade intyg, säger Forssmed.

Han tycker också att det är positivt att de företag som vuxit fram kring intygen nu blir av med sina affärsmöjligheter.

— När vården inte har mäktat med att skriva ut de här intygen, då har privata företag gjort det till en kostnad av 1 500 kronor. Man har kunnat köpa och få ett sådant här intyg samma dag, ofta utan att läkaren ens har haft tillgång till ens journal, säger Forssmed.

Transportstyrelsen siktar på att slopa kravet i januari nästa år.

