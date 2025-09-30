Trafikverket satsar rekordbelopp på sin nya infrastrukturplan. Men vad betyder det egentligen för dig som pendlar, kör bil eller tar tåget? Här är förändringarna du kommer märka.

Trafikverkets planer för 1 200 miljarder-satsningen inför de kommande tolv åren är här. Satsningen beskrivs som den största inom infrastruktur i modern tid.

Men vad betyder det egentligen för dig som resenär?

På pappret, bättre punktlighet, färre förseningar och tryggare resor.

I praktiken? Flera av förändringarna ligger decennier bort, men några kommer synas inom snar framtid.

Bland annat dröjer det innan järnvägsnätet är helt ikapp med underhållet, vilket enligt uppgifter från Trafikverket räknas ske först år 2050.

Men enligt Trafikverket ska det bli ändring. Nyheter24 listar de förändringarna resenärer kommer märka först.

Miljardsatsningen beskrivs som den största infrastruktursatsningen i modern tid. Bild: Viktoria Bank/TT

Tågförseningar ett minne blott

Ett järnvägsnät med förseningar, trasiga växlar och spår som sett bättre dagar, det lovar Trafikverket en rejäl upprustning för att motverka.

Enligt myndighetens egna planer ska över 1 700 banarbeten genomföras under 2025 för just dessa upprustningarna.

”Järnvägsunderhållet går på högvarv där vi rustar upp och byter ut allt från spår till signaler i en allt större skala och i en snabbare takt” skriver Trafikverket på deras hemsida.



Färre förseningar förväntas och särskilt i storstadsregioner, något som beskrivs märkas fullt efter 2030, men som börjar skymtas i tidtabellerna redan i år.



Bättre vägar

För bilister väntas också förändringar. En stor del av miljarderna ska gå till att laga, förstärka och modernisera det svenska vägnätet, särskilt för mindre vägar.

Detta innebär färre potthål, jämnare asfalt och bättre framkomlighet även på landsbygdsvägar.

– Det går att göra snabbare men då kan vi inte släppa fram lika mycket trafik som vi gör, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana på en presskonferens.

Förändringar kommer delvis synas från 2026 och framåt och det kommer även successivt möjliggöras effektivare transporter för längre och tyngre fordon från 2027.

Nationella planförslaget för 2026–2037 rör sig om 1 171 miljarder kronor. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Så påverkas du

Sammanfattningsvis kommer de som pendlar, kör bil eller tar tåget, att märka en skillnad. Trots att det kommer gå sakta fram.

Redan nästa år förväntas fler tåg gå i tid, särskilt i storstadsregioner. Slitna spår och trasiga växlar ska fixas, vilket ska resultera i färre förseningar och mindre frustration på perrongen.

