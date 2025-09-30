I våras gick den 13 år gamla delfinen Pärla hastigt bort från Kolmårdens djurpark. Nu, flera månader senare, är obduktionen klar och man har kunnat fastställa en dödsorsak.

I våras dog delfinen Pärla på Kolmården. Hon blev 13 år och var född och uppvuxen på Kolmården.

Hennes död var plötslig och lämnade många på djurparken i sorg. Vid tidpunkten var det oklart vad som orsakat Pärlas död, så man ställde därför in flera delfinshower.

– Övriga tio delfiner får veterinärvård och vila enligt våra rutiner för djurens välmående. De står under uppsikt av experter och deras välmående går alltid först, sa Cecilia Björling, informationsansvarig på Kolmården, till Aftonbladet vid händelsen.

Därför dog delfinen Pärla på Kolmården

Nu, flera månader efter dödsfallet, har man kunnat fastställa vad Pärlas dödsorsak var och djurparken har fått svar från Statens veterinärmedicinska anstalt, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

– Obduktionen från Statens veterinärmedicinska anstalt visar att pärla dog av en streptokockinfektion som utvecklades till blodförgiftning, säger Björling till Sveriges Radio.

Hade beteendeförändringar sista dygnet vid liv

Pärlas sista dygn i livet hade hon ett påverkat allmäntillstånd och hon uppvisade vissa förändringar i sitt beteende. Man tillkallade veterinär och tog blodprover, men dessa visade inga tecken på blodförgiftning