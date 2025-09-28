Uppskattningsvis finns det omkring 100 000 hemlösa katter i Sverige. Och när man ser en katt kan det vara svårt att avgöra om den är hemlös eller inte. Nu berättar veterinären vad man ska tänka på när man ser en katt man tror är hemlös.

Ibland när man är ute och går kan man få syn på en katt. Vissa bär halsband, andra inte. Och det kan vara svårt att veta om en katt bara är ute på promenad, bortsprungen eller om den i själva verket är helt hemlös.

Det måste du göra om du hittar en hemlös katt

Nyheter24 har pratat med Lotta Möller Koivist, veterinär på Agria, om vad man egentligen ska göra när man hittar en katt som man misstänker är hemlös.

– Jag tycker att man först och främst ska försöka ta reda på om katten har en ägare eller inte. I bästa fall så är katten id-märkt och det finns en ägare. Det kan även finnas en tatuering i örat, även om man går ifrån det mer och mer i dag. Men om katten är lite äldre så kan det finnas en tatuering.

Katter kan ha ett chipp i nackskinnet

Om katten har ett chipp behöver man läsa av detta för att se vems katten är.

– Har katten ett chip sitter det ofta i nackskinnet men det kan även ha vandrat iväg lite. Men det ser man ju inte från utsidan, utan där måste man ha hjälp. Då kan man till exempel ta katten till en klinik för att se om de kan scanna fram numret på det här chippet.

Förutom veterinärkliniker så har även polisen tillgång till scanners som kan läsa av katters chip.

– Polisen har också scanners gissar. Men jag vet inte hur lätta de är och tillgå. Jag skulle även gissa att katthem har en scanner, så de bör också kunna hjälpa till att identifiera katten.

Ta hjälp av ett katthem

Om man konstaterat att katten är hemlös kan man själv tillfälligt ta hand om den eller hitta någon som kan det. Agria har dock ingen möjlighet att ta emot hemlösa katter berättar Lotta, utan hänvisar i första hand till katthem som kanske har möjlighet att ta hand om katten.