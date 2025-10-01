Körde 94 km/h på 60-väg – skyllde på trasig hastighetsmätare

Att skylla på en trasig hastighetsmätare räckte inte i rätten. Det fick en man i Piteå erfara efter att han kört alldeles för fort på en 60-väg.

Nyheter24 har tidigare skrivit om en kvinna som körde 95 kilometer i timmen på M4 i Wales, men ändå blev bötfälld.

Anledningen till den oväntade boten var att hastighetsbegränsningen just den dagen var sänkt till 80 kilometer i timmen – vilket föraren missat.

Foto: Oscar Olsson/TT

Man skyllde på hastighetsmätaren

I augusti höll en man nästan samma hastighet, 94 kilometer i timmen, på en väg i Piteå. En stor skillnad var att hastighetsbegränsningen här var 60, skriver Piteå tidning.

När polisen stoppade mannen, som är i 40-årsåldern, förnekade han fortkörningen, och hävdade att han kört för fort eftersom hans hastighetsmätare visade fel hastighet.

Foto: Anders Wiklund/TT

Får böta 3 600 kronor

Men när fallet togs upp i Luleå tingsrätt, blev mannen inte trodd. Han dömdes till att böta 3 600 kronor i böter, eftersom det risken att mannen förväxlat hastigheten var utesluten.