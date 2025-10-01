Körde 94 km/h på 60-väg – skyllde på trasig hastighetsmätare

Nyheter24 har tidigare skrivit om en kvinna som körde 95 kilometer i timmen på M4 i Wales, men ändå blev bötfälld.
Anledningen till den oväntade boten var att hastighetsbegränsningen just den dagen var sänkt till 80 kilometer i timmen – vilket föraren missat.
Man skyllde på hastighetsmätaren
I augusti höll en man nästan samma hastighet, 94 kilometer i timmen, på en väg i Piteå. En stor skillnad var att hastighetsbegränsningen här var 60, skriver Piteå tidning.
När polisen stoppade mannen, som är i 40-årsåldern, förnekade han fortkörningen, och hävdade att han kört för fort eftersom hans hastighetsmätare visade fel hastighet.
Får böta 3 600 kronor
Men när fallet togs upp i Luleå tingsrätt, blev mannen inte trodd. Han dömdes till att böta 3 600 kronor i böter, eftersom det risken att mannen förväxlat hastigheten var utesluten.
Mannen har tills den 17 oktober på sig att överklaga domen till hovrätten.