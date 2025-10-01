Nyheter24
Körde 94 km/h på 60-väg – skyllde på trasig hastighetsmätare

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 08:29
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 08:41
Polis, hastighetsmätare, hastighetskamera
Mannen skyllde på att han inte kunde se hur fort han kört. Foto: Oscar Olsson/TT & Christine Olsson/TT & Fredrik Sandberg/TT

Att skylla på en trasig hastighetsmätare räckte inte i rätten. Det fick en man i Piteå erfara efter att han kört alldeles för fort på en 60-väg.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Nyheter24 har tidigare skrivit om en kvinna som körde 95 kilometer i timmen på M4 i Wales, men ändå blev bötfälld. 

Anledningen till den oväntade boten var att hastighetsbegränsningen just den dagen var sänkt till 80 kilometer i timmen – vilket föraren missat. 

LÄS MER: 2 nya körkortsregler som införs 2026 – så förbereder du dig

Man skyllde på hastighetsmätaren

I augusti höll en man nästan samma hastighet, 94 kilometer i timmen, på en väg i Piteå. En stor skillnad var att hastighetsbegränsningen här var 60, skriver Piteå tidning.

När polisen stoppade mannen, som är i 40-årsåldern, förnekade han fortkörningen, och hävdade att han kört för fort eftersom hans hastighetsmätare visade fel hastighet. 

MISSA INTE: Postnord slarvade bort paket – vägrar ersätta kunden

Får böta 3 600 kronor

Men när fallet togs upp i Luleå tingsrätt, blev mannen inte trodd. Han dömdes till att böta 3 600 kronor i böter, eftersom det risken att mannen förväxlat hastigheten var utesluten. 

Mannen har tills den 17 oktober på sig att överklaga domen till hovrätten. 

LÄS MER: BankID slutar fungera på äldre mobiler: "Stort bekymmer"

Kommentarer

