2 nya körkortsregler som införs 2026 – så förbereder du dig

Nyheter24 har pratat med Transportstyrelsen som reder ut vilka nya körkortsregler som träder i kraft under 2026. Är du redo?

Från och med 2026 träder några viktiga förändringar i kraft för dig som har, eller planerar att ta körkort, oavsett om det gäller moped eller bil. Förändringarna rör både utbildningsvägar och medicinska krav – och kan påverka tusentals unga och vuxna förare i Sverige.

Transportstyrelsen har nu bekräftat att inga nya trafikregler eller tekniska krav för fordon är beslutade ännu för 2026, men två regeländringar har redan spikats, och de är betydande.

Nya körkortsregler som införs 2026

Nyheter24 har pratat med Transportstyrelsen, om två särskilda regler du behöver känna till inför 2026. Så vad är det egentligen som förändras?

Lättare att få körkortstillstånd

En av de mest uppmärksammade förändringarna handlar om körkortstillstånd för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Från och med den 15 januari 2026 tas medicinska kraven bort för personer med ADHD och autismspektrumtillstånd vid ansökan om körkortstillstånd.

Bakgrunden? Ökade antalet diagnoser och det faktum att dagens krav sällan påverkar beslutet i praktiken. Över 99 procent av alla som genomgår medicinsk prövning får ändå bifall.

Transportstyrelsen motiverar förändringen med att regelverket inte längre är relevant utifrån dagens kunskapsläge.

"Det här underlättar för en stor grupp människor när de ska ansöka om körkortstillstånd", förklarar Josefin Hallenberg, utredare vid Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Framöver kommer endast andra medicinska tillstånd, som faktiskt påverkar körförmågan att ligga till grund för prövningen, inte själva diagnosen i sig. Det innebär också att kravet på läkarintyg för ADHD och autism försvinner.

Ett svenskt körkort. Jonas Ekströmer/TT

Förändringar för AM-körkort

Den andra stora förändringen gäller främst ungdomar, som siktar på ett AM-körkort, alltså för moped klass 1 (inkluderar både tvåhjuliga mopeder och mopedbilar). Från och med 1 februari 2026 kommer det bli möjligt att genomföra den praktiska delen av utbildningen även på fyrhjuliga modeller, närmare bestämt mopedbilar.

Tidigare har den praktiska övningen begränsats till tvåhjuliga mopeder, vilket inte alltid gett elever rätt typ av erfarenhet inför den verkliga körningen. Den nya regeln innebär mer flexibilitet och bättre anpassning till olika fordonstyper:

– Nästa år går det att få utbildning och övningsköra mopedbil. Övningskörning på ”rätt” fordonstyp ger bättre förutsättningar att få träna på det man behöver, säger Susanne Alger, utredare vid Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Utbildningstiden utökas också, från 12 till 17 timmar, med mer fokus på praktisk körning i trafik och reflektion kring trafiksäkerhet och riskbeteenden. Målet? Att stärka upp ungas kompetens och skapa tryggare trafikanter.

Två parkerade mopedbilar. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vad gäller i trafiken framöver?

Enligt Transportstyrelsen finns det ännu inga beslutade förändringar gällande trafikregler, nya behörigheter eller internationella direkt som påverkar körkort 2026, men det kan komma fler beslut under året, menar Olof Stenlund, körkortsexpert på Transportstyrelsen:

"Vi känner inte till att det finns beslutade nya trafikregler eller fordonstekniska krav som träder i kraft under 2026. Däremot kan det komma nya beslut under 2026 som ev. hinner träda i kraft under året", skriver han i ett mejl till Nyheter24 och fortsätter:

"Vi kan dock inte uttala oss om det förrän besluten har fattats.".

Det är alltså värt att hålla sig uppdaterad, fler förändringar kan dyka upp innan året är slut.

Sammanfattning – det här ändras 2026

Medicinska krav vid ADHD och autism tas bort. Inga läkarintyg krävs längre och kommer att gälla från 15 januari 2026.

AM-utbildning för mopedbil möjlig. Praktiskt träning kan ske på två, tre eller fyrhjuliga fordon. Gäller från 1 februari 2026.

Fler förändringar kan komma, men är ännu inte beslutade.