Tysk turist död – försvann från stuga i Ulricehamn

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 15:10
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 16:10
polisbil
Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

En tysk turist som försvann förra veckan har dött, uppger polisen.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Död, Ulricehamn

Det var i torsdags förra veckan som polisen inledde en stor sökinsats efter en försvunnen tysk man i 60-70-årsåldern. Mannen hade hyrt ett hus i Ulricehamn ensam, och sågs senast då han fiskade. 

Han anmäldes försvunnen dagen innan, och hade då inte setts till på ungefär en vecka. 

På fredagen fortaste sökinsatsen med drönare, helikopter och hund. Vid lunchtid uppgav polisen att mannen hittats, men ville inte uppge någon information om hans tillstånd. 

Tysk turist död

På onsdagen bekräftade polisen att den tyska turisten hittades död. Enligt Borås tidning hittades han vid Vinsarpasjön öster om Dalum i Ulricehamns kommun, i närheten av sin bil. 

Polisen kan inte säga hur länge mannen varit död innan han hittades. 

Har ni någon dödsorsak? 

– Inte som jag har fått till mig, men man misstänker inget brott, säger Adam Isaksson Samara till Nyheter24. 

Mannens anhörig är underrättade. 

– Givet omständigheterna, så tog det tid. Vi vill inte ge dödsbesked via media, säger Adam Isaksson Samara.

Senaste nytt
