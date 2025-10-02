Så får du ner räntan på ditt lån – kan skilja mycket

Sitter du med ett bolån och känner att villkoren inte är de allra bästa? Då ska du ta till dig av hushållsekonomen Charlie Tidemans tips.

– Lojalitet lönar sig sällan när det gäller bolån, säger han till Nyheter24.

Den 23 september meddelade Riksbanken och deras chef, Erik Thedéen, att man sänker styrräntan till 1,75 procent. Det är den senaste räntesänkningen som gjorts sedan räntetoppen i maj 2024. Efter beskedet har bank efter bank sänk räntan, trots det är den fortsatt hög på sina håll och få följer Riksbankens linje hela vägen.

Vad kan då du göra för att själv påverka lånet på exempelvis bostaden? Nyheter24 har pratat med Zmartas hushållsekonom, Charlie Tideman, som redogör vad varje privatperson med lån i Sverige bör ha koll på.

– Det viktigaste är att visa banken att du är påläst och aktiv. Jämför bankernas erbjudanden, använd snitträntorna som riktmärke och var inte rädd för att ta in fler alternativ. Det skapar en helt annan förhandlingsstyrka och gör det enklare att få ner räntan, säger han och tillägger:

– Och kom ihåg att det är enkelt att flytta bolånet, amorteringsunderlaget går att få ut digitalt. Lojalitet lönar sig sällan när det gäller bolån.

Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta. Foto: Pressbild

Höstens fallgropar – akta dig för detta

Vad kan jag göra rent konkret för att få ner min ränta?

En fråga med många svar men som Tideman redogör för utifrån om du har ett bundet lån eller rörligt avtal. Det skiljer sig nämligen åt vad du har för utrymme.

– Med rörlig ränta kan du förhandla när som helst. Du bör peka på marknadsläget, särskilt nu när styrräntan sänkts men bankerna inte alltid följer med hela vägen ner. Där finns förhandlingsutrymme. Har du bundet lån är förhandlingsläget annorlunda eftersom villkoren ligger fast till bindningstiden löper ut. Samtidigt kan det vara klokt att redan nu planera för nästa omförhandling. Många väljer också att kombinera bundet och rörligt för att få både trygghet och flexibilitet.

Foto: Jessica Gow/TT

Därtill uppmanar han dig som sitter med ett lån att inte falla i höstens fallgropar. Även här finns det saker du ska passa dig för, och det skiljer beroende på vilket avtal du har på ditt lån.

– För den som har bundit hela lånet kan höstens fallgrop vara att man sitter fast i en högre ränta samtidigt som marknaden rör sig nedåt. För den med rörlig ränta är risken att man tror att banken automatiskt justerar ned lika mycket som Riksbanken. Det gör de inte alltid, så man måste själv ligga på och förhandla. Oavsett bindningstid gäller det att ha koll på när villkoren ska omförhandlas så att man inte passivt glider in i sämre villkor.