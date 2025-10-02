Coco & Carmen-krögaren: Hoppas alla gäster vill komma tillbaka

Coco & Carmen på Östermalm i Stockholm har stängt efter att flera gäster behövt sjukhusvård efter att ha ätit lyxkrogen. Delägaren Joakim Almquist hoppas nu att gästerna ska våga sig tillbaka när allt är över.

Lyxkrogen Coco & Carmen har valt att stänga på obestämd tid, då flera gäster insjuknat efter att ha ätit av restaurangens avsmakningsmeny.

Restaurangens middagspaket kostar 795 kronor och det går även att köpa till ett dryckespaket för ytterligare 795 kronor. För den som vill dricka alkoholfritt kostar dryckespaketet 595 kronor.

Ett 20-tal restauranggäster vårdas på sjukhus

Coco & Carmen, en lyxkrog på Östermalm i centrala Stockholm, har tidigare haft ett gott rykte och besökts av kändisar så väl som kungafamiljen vid flera tillfällen.

Men nu har flera gäster insjuknat efter att ha besökt restaurangen mellan torsdagen 25 september och lördagen 27 september. Ett 20-tal gäster vårdas på sjukhus med misstänkt listeria, uppger Region Stockholm, och tre gäster ska även ha fått sepsis.

Totalt har över 60 anmälningar inkommit om misstänkt matförgiftning och Smittskydd Stockholm skickat ett brev till alla gäster som besökt lyxkrogen de aktuella datumen och uppmanat alla som får symtom som påminner om listeria att söka vård.

Coco & Carmens fasad under renovering. Foto: Anders Wiklund/TT

Coco & Carmen-patienter även i Uppsala och Örebro

Under torsdagen kom det nya larm om att flera personer i Uppsala också sökt vård på sjukhus efter att ha ätit på restaurangen och minst tre personer i Örebro. Alla ska ha sökt vård för feber och magsjukebesvär.

Man väntar nu på provsvar och inget fall av listeria är ännu bekräftat för personerna i Uppsala och Örebro.

Foto: Anders Wiklund/TT

Coco & Carmen ber om ursäkt

Coco & Carmen skriv på sin hemsida på tisdagen och bad om ursäkt för det som inträffat. De skrev även att de samarbetade med myndigheter för att få reda på vad som orsakat listeriautbrottet.

"Vi ber om ursäkt för de problem detta har eller kan komma att orsaka gäster som varit hos oss och bedriver just nu ett intensivt samarbete tillsammans med myndigheterna i syfte att ta reda på varifrån detta kommer och hur det ska åtgärdas."

Nyheter24 har varit i kontakt med Joakim Almquist, som är delägare i lyxkrogen, om listeriautbrottet på Coco & Carmen.

För Nyheter24 berättar han att de är bestörta över vad som inträffat och att man jobbar intensivt för att komma till botten med hur listeria kan ha tagit sig till lyxkrogen.

Han berättar även att han hoppas att gästerna ska få tillbaka sitt förtroende för krogen när allt är över och våga komma tillbaka.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Coco & Carmen-ägarens ord efter listerialarmet

När krogen hade fått in flera rapporter om att personer som besökt restaurangen de aktuella datumen blivit matförgiftade började de undersöka vad det kan bero på och uppmanade gästerna att anmäla händelsen via officiella kanaler.

– Våra gästers välbefinnande är det viktigaste för oss och så snart det framkom misstanke att händelsen eventuellt kunde kopplas till vår restaurang så tog vi beslutet att stänga för att identifiera orsaken och snabbt kunna åtgärda. Som vi tidigare nämnt så valde vi på eget initiativ att stänga restaurangen mot bakgrund av misstanke att detta kunde komma från oss, säger Joakim Almquist till Nyheter24.

Under tisdagen genomfördes en kontroll av köket från miljöförvaltningen och under onsdagen togs ytterligare prover på bland annat mat och utrustning.

– I dag onsdag har det genomförts fler prover på bland annat mat och utrustning. Det kommer att ta ett par dagar innan vi får svar och det är först då vi vet mer, säger han och fortsätter:

– Det är en enskild händelse kopplat till en isolerad tidsperiod vilket ger oss förhoppningar om att vi ska kunna få bra svar och göra de åtgärder som kan komma att krävas.

Bild på Joakim Almquist under hans medverkar i Kockarnas kamp. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Joakim Almquist hoppas gästerna ska få tillbaka förtroendet för lyxkrogen

Joakim Almquist hoppas att gästerna ska känna att de vill komma tillbaka till krogen när allt ordnat upp sig. Han vill att alla ska känna sig välkomna och är bestört över hela situationen.

– Vår förhoppning är att kunna vara helt säkra på att detta är åtgärdat i grunden och då kunna öppna restaurangen igen. Vi vill att alla gäster ska känna att de vill komma tillbaka till oss och att vi återskapar förtroendet och självklart ska vi titta på ett sätt att ge de gäster som drabbats en möjlighet att få en bra upplevelse.