Efterlängtade varan skapar kaos på Ica: "Kunderna tacklas"

Enligt anställda så "springer kunderna" inne på Ica Maxi. Detta efter att ha stått i en lång kö utanför butiken. Detta för att få tag på den eftertraktade varan.

Att arbeta i en Ica-butik betyder mer eller mindre att du är någonting utav en mångsysslare. Många gånger har du som arbetar i butiken ett ansvarsområde som kan vara allt ifrån frukt och grönt, delikatess eller kanske mejeri. Men utöver det finns det en rad andra ansvarsområden du har hand om gemensamt i butiken.

Det ska se snyggt ut och fyllas på i hyllorna, post och spel måste vara bemannat, bageriet ska osa nybakat och du ska även hjälpa alla kunder som kommer in för att hitta varorna de söker.

Ica. Bildkälla: Gorm Kallestad/TT

Sen till alla butikanställdas favoritsyssla – inventeringen.

De som arbetat många år i en Ica-butik har utöver trevliga kundmöten även fått vara med om en hel del oväntat.

När det kommer till en del tokiga snatterier så kan det vara allt ifrån kunder som äter bullar mellan hyllorna till att de biter av vissa delar av bakverken som de "tycker om lite extra mycket".

Exempelvis muffintoppar.

– Det var en kund som ofta kom in och tog/bet av topparna på våra muffins bland kaffebrödet. Alltså bara tagit toppen men lämnat resten? Detta skedde så pass regelbundet att vi slutligen hade en anställd som lyckades få fast personen. Efter det ska jag vara ärlig och säga att det inte är mycket som förvånar en, berättade en butikschef som arbetar i en butik i Stockholm.

ICA Maxi. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

– De tog lite sallad i förpackningen, vägde den för att sedan sätta på en prislapp med ett lågt pris, för att sedan plocka i mer sallad och sedan gå till en snabbkassa och betala, berättade en anställd på butiken.

Det hela resulterade i att de fick möblera om och flytta salladsbuffén.

En helt annan upplevelse man kan få som Ica-anställd är när kunderna är ivriga över att få tag med en viss vara. Och det, det har hänt de anställda på Ica Maxi Eskilstuna.



Ica Maxi inspireras av Trompe-l’œil

På sociala medier har det under den senaste månaden spridits klipp på de så kallade "fruktbakelserna", med andra ord bakelser som är formade som frukterna mango, citron, hallon, blåbär och så vidare.



Den omtalade mangobakelsen. Bildkälla: TikTok/rebeqqas

Den som ligger bakom idén till bakelserna är oklart men några som tagit inspiration till det hela är ett fik i Mall of Scandinavia i Stockholm.

Ica Maxi Eskilstuna ville att vanligt folk skulle få testa på det hela och gjorde därför egna bakelser men till ett billigare pris.

– De är så gott som identiska med grundbakelsen. Vit chokladmousse tropisk och tropisk sylt berättade Hanna som arbetar i butikens bageri.

Vi såg att alla bakelser tog slut direkt?

– Det var kö vid öppning och folk sprang in och nästan tacklades haha. Vi hade bakat 167 stycken som tog slut på under en timma.

Vad kostar bakelsen?

– Vi tar 79 kronor per styck.

När har folk chans att köpa dem igen?