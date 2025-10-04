Effekttariff införs 1 januari 2026 – så påverkas du

Hur kommer införandet av effekttariffer påverka dig? Nyheter24 har pratat med C4 Elnät som benar ut vad ändringarna kommer innebära för dig.

En ny typ av elnätsavgift är på väg in i svenska hushåll, och den kan påverka plånboken beroende på hur och när man använder el. Från den 1 januari inför CF Elnät en ny prismodell som förändrar spelreglerna för många kunder.

Det handlar inte längre om enbart om hur mycket el du gör av med över tid, utan hur mycket el du använder samtidigt. Och just detta, att kapa så kallade effekttoppar, blir centralt i det nya systemet.

Vad innebär egentligen en effekttariff, vem berörs och vad kan du göra för att undvika onödiga kostnader?

Ny prismodell för elnätsavgiften

Från och med den 1 januari 2026 inför C4 Elnät effekttariff för sina säkringskunder i spannet 16 till 200 ampere, en grupp som bland annat omfattar villaägare, radhus, mindre företag och vissa flerbostadshus, skriver de i ett pressmeddelande.

Effektarriffen innebär att avgiften för elnätet inte längre baseras på din totala elanvändning, utan främst på hur mycket el du använder, under tider när nätet är som mest belastat.

– Bakgrunden till effekttariffer är en föreskrift från Energimarknadsinspektionen (Ei) från 2022 som säger att alla elnätsbolag ska ta ut en effektavgift senast den 1 januari 2027. Målet med effekttariffer är att skapa ett mer resurseffektivt utnyttjande av elnätet. Genom att skapa incitament att sprida ut elanvändningen över dygnet kan behovet av kostsamma utbyggnationer och tunga investeringar i elnätet minskas, säger Magnus Andersson, pressansvarig på C4 Energi, till Nyheter24.

Så fungerar effekttariffer i praktiken

Hos C4 Elnät tas effektavgiften ut under vinterhalvårets mest belastade timmar, nämligen helgfria vardagar mellan klockan 07 och 19, under perioden november till februari.

Den avgift du får beror på ett genomsnitt av de tre timmar per månad då du haft det högsta effektuttaget, alltså när du använder mest el samtidigt. Detta mäts i kilowatt (kW) och multipliceras med en avgift som ännu inte är fastställd.

Det betyder att en enda dag med hög elförbrukning under fel tid kan påverka hela månadens avgift.

– När det gäller effekttariffen kan avgiften därför bli högre om du använder mycket el samtidigt, till exempel om du tvättar en maskin, kör en disk, laddar bilen och värmer kvällens middag i ugnen på samma gång. För den som sprider ut sin användning över dygnet finns det goda utsikter för att påverkan inte blir så stor. Typiskt elintensiv utrustning är till exempel spabadet i trädgården, eldrivna bastuaggregat och värmepanna med elpatron, menar Magnus Andersson.

Du kan påverka din elnätskostnad själv

En av grundtankarna med effektarriffen är att hushållen ska få incitament att fördela sin elanvändning mer jämnt över dygnet. På så sätt minskar belastningen på elnätet, och behovet av att bygga ut det.

Kör tvättmaskinen sent på kvällen.

Ladda bilen nattetid på låg effekt.

Undvik att använda ugn, bastu och spabad samtidigt.

Använd timer eller smarta styrsystem för att styra elanvändningen.

Hur mycket kan kostnaden förändras?

– Återigen, det beror på. Både hur ditt användningsmönster ser ut och vilken prismodell och avgift som ditt elnätsbolag har valt. Eftersom alla elnätsbolag väljer olika prismodeller och avgifter är det svårt att ge en summa, eftersom den kan variera. Det är dock viktigt att påpeka att effekttariffen inte är till för att ge elnätsbolagen mer pengar, utan för att jämna ut belastningen på nätet, för allas vår skull, säger han.

Då börjar det gälla

1 januari 2026: Säkringskunder 16-200 A (villor, radhus och företag)

1 januari 2027 (preliminärt): Säkringskunder 16 A med lägenhetstariff

Så påverkas du – kort om effekttariffen

Så hur påverkas du? Om du har C4 Elnät påverkas du som har en säkring på 16-200 A, från 1 januari 2026.