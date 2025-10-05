Nyheter24
Snart kan du äta plasten på gurkan

Publicerad: 5 okt. 2025, kl. 15:28
Gurka och en ica butik
Ica lanserar nu en plastfri gurka. Foto: Adam Ihse/TT & Fredrik Persson/TT/SCANPIX SWEDEN

En uppdaterad version av en vardagsklassiker kommer nu till utvalda Ica-butiker. Lidl var först med den nya gurkan – men nu lanseras den även hos matjätten.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

I samarbete med Saveggy och Odlarna, lanserar Ica nu en plastfri gurka. I stället för att förpackas i plast får gurkan ett tunt, ätbart och naturligt skydd som består av raps- och havreolja. Det var i fjol som en Lidl-butik i Limhamn blev först i Sverige med att sälja gurka med växtbaserat skydd, enligt uppgifter från Dagligvarunytt

— Jag tror att många kunder kommer känna “det var på tiden”. De vet att plasten är ett problem och vill ha bättre alternativ, säger Martin Alexandersson, vd på Saveggy, i ett uttalande på Icas hemsida.

LÄS MER: Mögel på apelsinen? Kom ihåg viktiga 2 centimeters-regeln

“En chans att tänka nytt”

För knappt fem år sedan grundades Saveggy, ett företag med fokus på hållbara förpackningslösningar. Efter att Martin Alexandersson kom in i företaget var gurkan först ut att få en ny klädsel. 

– Regelverken talar tydligt. Inom kort ska plasten bort i livsmedelskedjan. Det är en utmaning för hela branschen, men också en chans att tänka nytt, förklarar Martin.

Den plastfria gurkan kommer att finnas i utvalda Ica-butiker i södra och västra Sverige och i begränsad mängd.

LÄS MER: Äckliga fyndet i Icas krossade tomater: "Bisarrt"

