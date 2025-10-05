Snart kan du äta plasten på gurkan

En uppdaterad version av en vardagsklassiker kommer nu till utvalda Ica-butiker. Lidl var först med den nya gurkan – men nu lanseras den även hos matjätten.

I samarbete med Saveggy och Odlarna, lanserar Ica nu en plastfri gurka. I stället för att förpackas i plast får gurkan ett tunt, ätbart och naturligt skydd som består av raps- och havreolja. Det var i fjol som en Lidl-butik i Limhamn blev först i Sverige med att sälja gurka med växtbaserat skydd, enligt uppgifter från Dagligvarunytt.

— Jag tror att många kunder kommer känna “det var på tiden”. De vet att plasten är ett problem och vill ha bättre alternativ, säger Martin Alexandersson, vd på Saveggy, i ett uttalande på Icas hemsida.

“En chans att tänka nytt”

För knappt fem år sedan grundades Saveggy, ett företag med fokus på hållbara förpackningslösningar. Efter att Martin Alexandersson kom in i företaget var gurkan först ut att få en ny klädsel.

– Regelverken talar tydligt. Inom kort ska plasten bort i livsmedelskedjan. Det är en utmaning för hela branschen, men också en chans att tänka nytt, förklarar Martin.