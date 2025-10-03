Nyheter24
Mögel på apelsinen? Kom ihåg viktiga 2 centimeters-regeln

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 18:02
Mögliga apelsiner.
Matsvinn under citrussäsongen Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT & Stina Stjernkvist/TT

Citrussäsongen är här och många slänger möglig frukt i onödan. En undersökning från Livsmedelsverket visar att fyra av tio svenskar alltid slänger möglig mat, trots att mycket går att rädda.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Enligt en undersökning som Livsmedelsverket har genomfört slänger fyra av tio svenskar alltid möglig mat. Undersökningen bygger på svar från 1 044 personer över 18 år i Sverige och visar att resterande 60 procent försöker skära bort mögel från livsmedel. 

I en intervju med SVT förvånas Karin Fritz, matsvinnsexpert, av siffran: 

– Det förvånar mig lite, för det finns potential att minska matsvinnet genom att veta vilken typ av mat du faktiskt kan äta upp om du skär bort möglet, säger Karin Fritz.

Så hanterar du mögel på citrusfrukter

16 kilo mat slängs i genomsnitt per person och år i svenska hushåll. Det som kastas mest är frukt, grönsaker, bröd och matrester. 

Om du upptäcker mögel på dina citrusfrukter räcker det att du skär bort möglet med minst två centimeters marginal, enligt Livsmedelsverket. Mögelsvamparna som ger sig på citrusfrukter bildar inte skadliga mögelgifter och det tjocka skalet skyddar dessutom frukten inuti. 

38 procent visste inte det här om bröd 

Från Livsmedelsverkets undersökning kan man även dra en del andra slutsatser. Bland annat känner 62 procent till att mögligt bröd bör slängas i sin helhet direkt, 82 procent är medvetna om att möglet på hårdost kan skäras bort och 15 till 20 procent är ovetande om att mögliga frukter och bär i burkar kan rensas bort utan att kasta allt. 

