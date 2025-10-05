Då kan en vit månad faktiskt vara farlig

Vad händer om du tar en paus från alkohol i 30 dagar? En vit månad kan påverka både kropp och psyke mer än du tror.

Sober October, Dry January eller bara en vit månad? För fjortonde året i rad arrangeras en folkhälsokampanj för att skapa reflektion kring alkoholnormer och konsumtion. Bakom initiativet står stiftelsen Skelleftepress och Nornan Invest.

16 procent av befolkningen över 15 år har en riskkonsumtion av alkohol. Samtidigt har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat de senaste decennierna. Att drickandet inte är jämnt fördelat i befolkningen konstateras i ett pressmeddelande från Sober October.

– Män dricker nästan dubbelt så mycket som kvinnor, och unga vuxna berusningsdricker oftare än äldre. Men vi vill framför allt få individen att fundera över sin egen konsumtion: när, hur och varför dricker jag? Skulle jag må bättre av att dra ner på alkoholen, säger Anders Westermark, en av initiativtagarna till kampanjen, i pressmeddelandet.

Piggare och bättre sömn

Sara Wallhed Finn, psykolog och alkoholforskare på Karolinska institutet, säger i ett uttalande på Systembolagets sajt att man i forskning har sett att både levervärden och glukosvärden förbättras av en vit månad.

Annons

– Många människor rapporterar också att de känner sig piggare, att de sover bättre och går ner i vikt, säger Sara Wallhed Finn.

Att avstå alkohol, även bara under en månad, kan göra stor skillnad. Det ger möjlighet till reflektion men också direkta hälsoeffekter:

Levern får vila från det tunga arbetet med att bryta ner alkohol, vilket kan ge förbättrade levervärden och minskad risk för sjukdomar.

Sömnen blir ofta bättre utan alkohol i kroppen. Du kan vakna piggare och med en klarare hjärna om du inte dricker alkohol.

Ångestnivån kan minska. Alkohol kan på sikt trigga ångest. Utan alkohol får du mer energi och mindre ångest.

LÄS MER: Även lite alkohol kan öka risken för demens

Är det farligt med en vit månad?

För de allra flesta är en vit månad inte farligt.