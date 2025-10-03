Nyheter24
Har du lågt IQ? Då löper du högre risk att bli alkoholist

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 10:29
Till vänster syns forskaren Markus Heilig. I bakgrunden syns vinflaskor som är uppradade på Systembolaget.
En ny studie visar att ju lägre IQ desto högre risk för alkoholberoende. Markus Heilig är en av forskarna bakom studien. Foto: Staffan Löwstedt/TT & Martina Holmberg/TT

En ny svensk studie utmanar gamla föreställningar om alkoholberoende. Det är inte bara fattigdom och låg utbildning som påverkar – andra faktorer spelar också en viktig roll.

Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Alkoholberoende har traditionellt kopplats till faktorer som fattigdom och bristande utbildning. Men en ny svensk studie utmanar den bilden och visar att det inte enbart är socioekonomisk utsatthet som påverkar risken för beroende.

– Ju lägre IQ desto högre risk för alkoholberoende, säger Markus Heilig, psykiatriprofessor vid Linköpings universitet, till Dagens Nyheter.

Tillsammans med Andrea Capusan och ett internationellt forskarlag har Heilig undersökt över 500 000 svenska män som mönstrade mellan 1950 och 1962. De som hade låga resultat på begåvningstestet löpte 64 procent högre risk att senare i livet bli beroende av alkohol eller dö av alkoholrelaterade orsaker.

Markus Heilig, psykiatriprofessor vid Linköping universitet. Foto: Staffan Löwstedt/TT

Det här bidrar till beroenderisken

Forskarna kontrollerade även andra riskfaktorer som föräldrars missbruk, adhd och låg inkomst – men sambandet mellan låg IQ och beroende fanns kvar. Även när man jämförde syskon syntes skillnaden.

– När man jämför syskon kontrollerar man i stor utsträckning för sociala faktorer. Vi såg att skillnaden på IQ mellan syskon bidrar till beroenderisken, säger Heilig.

Samtidigt understryker Heilig vikten av att resultaten används för att identifiera riskgrupper i ett tidigt skede – inte för att förstärka stigma.

– Man måste förstås vara försiktig, så att man inte stämplar folk i pannan och säger att de är en viss sorts personer. Då ökar vi ju på stigmat av beroendet, som redan finns där.

