Skottlossningen i Gävle: Hampus hjälpte skadade på plats

Hampus Östlund såg skadade personer komma in på puben där han jobbar. Jag lindade en t-shirt runt såret på killen som var skjuten i låret, säger han till TT.

Hampus Östlund jobbar på en pub som ligger på gatan där skottlossningen i Gävle skedde natten mot lördagen.

Strax före stängningsdags var han på väg att gå hem efter avslutat pass.

— Jag var precis på väg ut på gatan när vakten utanför ropade att vi skulle gå in, säger han.

Östlund hörde inga skott och det är oklart för honom var det hela började. Kanske 30 meter söderut, på trottoaren syns blodspår.

Såg tre skadade

Han säger att han såg tre skadade.

— Jag såg en kille som kom hoppande på ett ben, och en kille som var skjuten i låret. Och en som, tror jag, var skjuten i foten, säger Östlund.

De tre skadade togs in på puben och fick hjälp av besökare och personal i väntan på ambulans och polis.

— Jag lindade en t-shirt runt såret på killen som var skjuten i låret, säger Hampus Östlund som inte sovit så mycket sedan händelsen.

Försöker ta in

Shahriar Rad jobbar på en restaurang vägg i vägg med puben där de tre skadade togs om hand. Han hade stängt en timme efter midnatt och var inte kvar när det hela hände. Nu står han på gatan utanför, förmiddagen efter, och försöker ta in det som skett.

– Det är klart att det är hemskt, för personal, gäster och alla Gävlebor, säger Shahriar Rad.

– Men det börjar bli lite av en vardag, hemskt, säger han om skjutningarna som för länge sedan slutat vara något som händer bara i storstäder.

Nu är Linköping, Norrköping, Örebro och Gävle, för att bara nämna en handfull städer, där skjutningar sker mer frekvent.

Han ser ändå lite hopp och medmänsklighet i insatserna som personal och andra gjorde i dramatiken.