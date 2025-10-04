Nyheter24
Skottlossning i Gävle – sex skadade

Publicerad: 4 okt. 2025, kl. 02:53
Uppdaterad: 4 okt. 2025, kl. 08:23
Sex personer har skadats i skjutningen. Foto: Roger Nilsson/TT

En skottlossning har inträffat i centrala Gävle natten mot lördag. Sex personer har skadats. Samtliga har förts till sjukhus med ambulans, säger polisens presstalesperson Tobias Ahlén-Svalbro.

Larmet om skottlossningen kom vid tvåtiden, natten mot lördagen, efter att flera personer uppgett att de hört ett stort antal smällar, enligt Expressen.

Skadeläget är i nuläget oklart. Enligt polisens bedömning är en majoritet av de skadade unga vuxna.

Utreds som mordförsök 

Polisen meddelade vid 08-tiden på lördagsmorgonen att en pojke under 15 år misstänks för skjutningen. Ett förhör med honom planeras under förmiddagen. 

Händelsen utreds som försök till mord. Polisen vill inte kommentera om någon misstänkt har gripits.

Finns det någon gängkoppling?

— Vi jobbar brett i nuläget, men jag kan inte gå in på några möjliga teorier. Vi misstänker inte initialt att det är terrorrelaterat, säger Tobias Ahlén-Svalbro och fortsätter:

— Vi har en stor resurs på platsen i området så vår bedömning är att det inte finns någon fara för allmänheten, sedan förstår jag att man kan bli orolig.

Ingen av de skadade är i nuläget misstänka för något brott.

"Man är orolig för sina barn"

P4 Gävleborg har pratat med en kvinna som bor i ett av husen inom det avspärrade området.

— Man vill inte vara ute sent på nätterna egentligen. Man är orolig för sina barn. Vilket samhälle vi har skapat.

— Det är sjukt, säger hon.

Senaste nytt
