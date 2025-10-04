Nyheter24
Polisen vädjar om tips efter skjutning i Linköping

Publicerad: 4 okt. 2025, kl. 10:38
Uppdaterad: 4 okt. 2025, kl. 11:03
Polis på plats efter att en man skadats i en skottlossning i centrala Linköping. Foto: Magnus Andersson/TT

Ingen är gripen efter skjutningen i Linköping i fredags kväll. En man i 20-årsåldern skadades när flera skott avlossades.

Polisen vädjar om tips och vittnesmål efter skottlossningen i Linköping i fredags. Det var vid 18-tiden som polisen larmades om höga smällas i Vasastaden i Linköping, enligt SVT

”Gärningsperson ska då ha skjutit flera skott utomhus vid Vasastaden i Linköping. En person träffades av skotten”, skriver polisen på sin sajt.

Man i 20-årsåldern skjuten 

En man i 20-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus. Mannen som träffades är inte livshotande skadad. 

Polisen utreder skjutningen som försök till mord samt grovt vapenbrott.

Skottskador på byggnad 

Enligt polisen har en fastighet i närheten också skottskadats. 

