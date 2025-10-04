Ingen är gripen efter skjutningen i Linköping i fredags kväll. En man i 20-årsåldern skadades när flera skott avlossades.

Polisen vädjar om tips och vittnesmål efter skottlossningen i Linköping i fredags. Det var vid 18-tiden som polisen larmades om höga smällas i Vasastaden i Linköping, enligt SVT.

”Gärningsperson ska då ha skjutit flera skott utomhus vid Vasastaden i Linköping. En person träffades av skotten”, skriver polisen på sin sajt.

Man i 20-årsåldern skjuten

En man i 20-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus. Mannen som träffades är inte livshotande skadad.

Polisen utreder skjutningen som försök till mord samt grovt vapenbrott.

Skottskador på byggnad