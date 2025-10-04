Polisen vädjar om tips och vittnesmål efter skottlossningen i Linköping i fredags. Det var vid 18-tiden som polisen larmades om höga smällas i Vasastaden i Linköping, enligt SVT.
”Gärningsperson ska då ha skjutit flera skott utomhus vid Vasastaden i Linköping. En person träffades av skotten”, skriver polisen på sin sajt.
Man i 20-årsåldern skjuten
En man i 20-årsåldern fördes med ambulans till sjukhus. Mannen som träffades är inte livshotande skadad.
Polisen utreder skjutningen som försök till mord samt grovt vapenbrott.
LÄS MER: Skottlossning i Gävle – sex skadade
Skottskador på byggnad
Enligt polisen har en fastighet i närheten också skottskadats.