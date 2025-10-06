Billigare SL-kort och gratis arbetsskor för vårdpersonal

Region Stockholm satsar på vårdpersonalen. 45 000 anställda erbjuds rabatt på SL-kortet från och med årsskiftet.

Från och med årsskiftet får 45 000 anställda inom Region Stockholm möjlighet till 25 procents rabatt på SL-kortet. Förmånen ingår i regionens budget för 2026, som tagits fram i samarbete mellan Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet.

– Vårdpersonalen är de viktigaste vi har för att sjukvården ska fungera, nu vill vi ge något tillbaka. De har kämpat igenom en pandemi och ekonomisk kris i regionen, de har stannat kvar genom allt, säger Anna Sehlin, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Målet är att fler ska åka kollektivt och att Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

– Vi vill att fler av våra anställda stannar kvar och att fler ska vilja jobba här, säger Jonas Lindberg, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm, till Nyheter24.

Satsningen är tänkt att vara permanent, men trots det finns det inga garantier för framtiden.

– Vi vet ju inte hur ett annat styre kommer att behandla frågan om det blir en annan utgång av valet 2026.



Jonas Lindberg, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm. Foto: Anna Drvnik och Anna Tärnhuvud/TT

Stockholm behöver ta efter andra regioner

Sedan 2023 har Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet genomfört flera förbättringar för vårdpersonalen. Ambulanssjuksköterskor har fått högre ob-ersättning, operationspersonal har tilldelats schemalagd återhämtningstid och kliniskt arbetspass, och behovet av hyrpersonal har minskat – vilket skapat mer kontinuitet och arbetsro.

Men trots dessa satsningar kvarstår flera praktiska utmaningar i vardagen. Vårdpersonal går och står mer än många andra yrkesgrupper, och utsätts dessutom för olika typer av nedsmutsning på jobbet. Därför ser Jonas Lindberg positivt på att Region Stockholm nu likt andra regioner, kommer att erbjuda gratis arbetsskor.

– Vissa regioner har varit snabbare att prioritera frågan. Vi är nöjda med att Stockholm nu tar det här steget säger Lindberg och fortsätter: