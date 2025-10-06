Nyheter24
Koranbrännaren Rasmus Paludan slipper fängelse

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 11:04
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 11:27
Den högerextreme politikern Rasmus Paludan under en koranbränning i närheten av Turkiets ambassad 2023. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den högerextreme provokatören Rasmus Paludan frias av Hovrätten över Skåne och Blekinge för ett fall av hets mot folkgrupp.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Nellie Christiansson
Nellie Christiansson,
Reporter

Ämnen:

Blekinge, Malmö, Rasmus Paludan

Dansksvenske Rasmus Paludan, som väckt uppmärksamhet bland annat genom att bränna koraner, dömdes i november av Malmö tingsrätt till fyra månaders fängelse.

Tidigare dömd för hets mot folkgrupp

Tingsrätten bedömde att han uttryckt missaktning mot bland annat muslimer vid två tillfällen i Malmö och att han haft som syfte att kränka muslimer.

Nu frias den högerextrema Paludan av Hovrätten över Skåne och Blekinge för ett av fallen han tidigare blivit dömd för.  

Paludan fälls fortfarande för ett av brotten men frias för ett fall av hets mot folkgrupp.

Även påföljden ändras,  från fängelse till villkorlig dom med böter.

