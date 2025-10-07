Sålde 18 burkar öl till minderårig pojke – slipper fängelse

En 55-årig man slipper fängelse trots att ha sålt 18 burkar öl till en 15-årig pojke i en butik i Stockholmsområdet.

För att dölja försäljningen slog mannen in köpet som ”godis” i kassan, skriver Dagens Juridik.

Sålde öl till 15-årig pojke

Det var i augusti i år som den minderårige pojken gick till butiken efter att ha hört rykten om att det gick att köpa alkohol där. Väl på plats kunde han utan problem köpa ölen utan att någon bad honom visa legitimation.

Eftersom han bara hade 30 kronor i kontanter betalade pojken resten med kort. Den delen av köpet registrerades som ”godis” på kvittot.

Döms till 12 000 kronor i böter

När fallet togs upp i Stockholms tingsrätt hävdade den 55-årige mannen att han hade kontrollerat legitimation, men rätten ansåg att detta inte var trovärdigt. Domstolen lyfte även fram att en civilpolis tidigare besökt butiken och lagt märke till att personalen betedde sig ”märkligt”.