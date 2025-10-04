I år kommer Marabou göra en stor förändring med sina Aladdinaskar. Nu rasar kunderna och menar att de inte kommer fortsätta köpa den klassiska chokladasken.

I dagarna gick Mondelez, som äger Marabou, ut med att det kommer inträffa en stor förändring i år när det kommer till den klassiska Aladdinasken.

Asken kommer bli 90 gram lättare och fyra pralinsorter kommer att försvinna. Sorterna som försvinner är Höstnougat, Romrussin, Jordgubbskrisp och Apelsinkanel. Två nykomlingar kommer dock ta plats i asken i vinter, nämligen Drömkrisp och Vaniljfudge.

Romrussin har funnits sedan 1970-talet

Aladdinasken kom första gången 1939 och är en stor del av det svenska julfirandet. På 1970-talet gjorde Romrussin entré i asken och 2002 lade man till Höstnougat. Båda pralinerna har blivit stora favoriter hos folk och att de ska försvinna har rört upp mycket känslor.

Annons

När Nyheter24 gjort ett inlägg om ändringen på Facebook var det många som kommenterade sitt missnöje. I skrivande stund har inlägget över 800 kommentarer och 600 likes.

Kunderna rasar på Marabou efter förändringen

De flesta menar att asken inte är vad den en gång varit och bara blir sämre och sämre. Andra säger att man kan köpa vilken chokladask som helst i jul, efter denna ändring. Och flera sörjer att Romrussin och Höstnougat försvinner.

Annons

"Alladin blir bara sämre och sämre", skriver en person i en kommentar och flera håller med.

"Nej men snälla… höstnougaten var ju den bästa i hela asken".

"Då är det inte Aladdin längre, chokladen är för dyr antagligen. Men det finns andra!"

"Älskar höst nougaten va f”n".

"Jaha då behöver man inte köpa den längre, finns så mycket annat gott att köpa."

"Aladdin förlorade sin själ för mååånga år sen . Meningslösa praliner som smakar samma. Typ nöttryffel eller nougat i allihop. De har tagit bort allt som sticker ut.Tacka vet jag Anthon Berg".

"Alladinasken har förändrats så mycket! Inte i mitt intresse längre! Jag vill ha tillbaka den som den var för 10 år sedan! Körsbäret i mitten!"

"Nej, försvinner de också...då blir det inte många kvar som gör det värt att köpa en ask. Snart bara sådana där med bläiga söta fruktröror istället för nötter, nougat och choklad."

"Om favoriterna :höstnougat och romrussin tas bort finns INGEN anledning kvar! Gör kartongen större och lägg till våra gamla favoriter!"

"Då var det sluthandlat alladin o paradis".

"Höstnougat var en av få i asken som gick att äta, men de andra var ändå inte goda så".

"Nä inte höstnougat!! Fan den godaste där är!"

"Neeeej inte romrussin det är ju den godaste!!!"

"Asken är inte som förut tråkigt".

LÄS MER: Hamburgerkedja i konkurs

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Därför försvinner romrussin och Höstnougat från Aladdinasken

Anledningen till att asken blir mindre och de två klassikerna försvinner är de kraftigt ökade produktionskostnaderna vid fabriken i Upplands Väsby. Genom att göra asken lättare kan man även hålla priserna nere, så att fler har råd att köpa Aladdinasken.

Annons

– Genom att justera storleken på Aladdin har vi skapat förutsättningar för ett mer överkomligt pris – precis som när Marabou chokladkakorna storleksjusterades. Det är viktigt att komma ihåg att handeln sätter priserna i butik, men det är vår stora förhoppning att justeringen av Aladdin och Paradis i slutändan också kommer resultera i ett mer överkomligt styckpris. Vi vill att våra pralinaskar ska förbli en självklar del av julen för svenskarna, som de varit i generationer, säger Julia Lindberg, vd på Mondelez i Sverige i ett pressmeddelande.

Marabou om kritiken

Nyheter24 har sökt Mondelez för en kommentar angående kritiken.

"Vi har inte mer att kommentera än det vi gjorde i pressmeddelandet", skriven Mondelez i ett mejl till Nyheter24.

Pressmeddelandet släpptes innan kritikstormen, men i det sa Maija Bjureström, varumärkeschef på Marabou, följande:

"När vi utvecklar nya praliner är det viktigt för oss att ta hänsyn till svenskarnas önskemål och smakpreferenser. Vi vill också säkerställa att det finns en variation i asken så att det finns något för alla."