Rasistisk låt sjöngs på Muf-fest – utredning påbörjad

Medlemmar i Moderata ungdomsförbundet i Göteborg sjöng en högerextrem variant av låten ”L'amour toujours” på en fest, rapporterar Expressen.

I den alternativa versionen av låten, som har väckt uppmärksamhet då den återkommande har skanderats i högerextrema kretsar under de senaste åren, lyder refrängen "ausländer raus" ("utlänningar ut") och "Deutschland den deutschen" ("Tyskland åt tyskarna") – slagord med långa rötter i tysk nazism.

På festen i Göteborg sjöngs den tyska texten när låten spelades, skriver Expressen. Festen var en oktoberfestsittning som anordnades av en studentorganisation som är en del av Muf Göteborg tillsammans med en lokalorganisation av Fria moderata studentförbundet.

Enligt Wilhelm Warborn, ordförande för Muf Göteborg, deltog ett fåtal personer i ramsan. "Tillställningen var bara öppen för medlemmar", skriver Warborn i ett sms till Expressen.

Mufs generalsekreterare: Vi ska utreda vad som hänt

Nu har Mufs centrala organisation kopplats in och en utredning av händelsen har inletts.

”Ett medlemsärende har nu öppnats för att utreda vad som hänt. Vi kommenterar inte enskilda medlemsärenden”, skriver Carl Hedenbergh, generalsekreterare för Muf, till Expressen.