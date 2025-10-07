SD vill granska bistånd till islamistiska grupper

Sverigedemokraterna vill tillsätta en sanningskommission för att stoppa terrorstöd till organisationer med koppling till islamism och terrorism.

Sverigedemokraterna vill tillsätta en sanningskommission med syfte att stoppa stöd till organisationer med koppling till islamism och terrorism. Det skriver partiledaren Jimmie Åkesson (SD) och Mattias Karlsson (SD), ordförande i utrikesutskottet, på Aftonbladets debattsida.

De anklagar även Socialdemokraterna för ”långvarig tystnad” och ”politiskt hyckleri”.

SD: De har bidragit till legitimitet åt Hamas

SD ska, inom ramen för samarbetet med regeringen, driva på för att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över om och hur svenska skattemedel under Socialdemokraternas tid vid makten ”kunnat användas för att stödja organisationer med koppling till islamism och terrorism”.

”Genom bistånd och politiska plattformar har de bidragit till att ge legitimitet åt grupper som Hamas, som inte bara vill utplåna Israel utan som också sprider hat och hot mot judar över hela världen”, skriver de på Aftonbladet.