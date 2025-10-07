Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Mattias Karlsson

SD vill granska bistånd till islamistiska grupper

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 14:11
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 14:40
Till vänster syns Jimmy Åkesson och till höger Mattias Karlsson. Båda i kostym.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) och Mattias Karlsson (SD) ordförande i utrikesutskottet. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Christine Olsson/TT

Sverigedemokraterna vill tillsätta en sanningskommission för att stoppa terrorstöd till organisationer med koppling till islamism och terrorism.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Ämnen:

Mattias Karlsson, Terrorism, Jimmie Åkesson, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Politik

Sverigedemokraterna vill tillsätta en sanningskommission med syfte att stoppa stöd till organisationer med koppling till islamism och terrorism. Det skriver partiledaren Jimmie Åkesson (SD) och Mattias Karlsson (SD), ordförande i utrikesutskottet, på Aftonbladets debattsida.

De anklagar även Socialdemokraterna för ”långvarig tystnad” och ”politiskt hyckleri”.

LÄS MER: Billigare SL-kort och gratis arbetsskor för vårdpersonal

SD: De har bidragit till legitimitet åt Hamas

SD ska, inom ramen för samarbetet med regeringen, driva på för att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över om och hur svenska skattemedel under Socialdemokraternas tid vid makten ”kunnat användas för att stödja organisationer med koppling till islamism och terrorism”.

”Genom bistånd och politiska plattformar har de bidragit till att ge legitimitet åt grupper som Hamas, som inte bara vill utplåna Israel utan som också sprider hat och hot mot judar över hela världen”, skriver de på Aftonbladet.

De poängterar även att frågan inte bara rör utrikespolitiken utan också är en fråga om Sveriges inre trygghet och landets värderingar.

LÄS MER: Branschen som skriker efter folk – med lön på 60 000

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:23
Nyheter
/ Inrikes

”Hoppas han får komma hem snart”

Idag
17:59
Nyheter
/ Inrikes

Extra poliskontroller just nu – det här är varför

Idag
16:43
Nyheter
/ Inrikes

Greta Thunberg har landat på Arlanda

Idag
16:29
Nyheter
/ Inrikes

Willys-reklam skapade kaos – hemsidan kraschade

Idag
16:21
Nyheter
/ Inrikes

Finansministern: Oppositionen är inte regeringsduglig

Idag
15:57
Nyheter
/ Inrikes

Sålde 18 burkar öl till minderårig pojke – slipper fängelse

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons