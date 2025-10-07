Finansministern: Oppositionen är inte regeringsduglig

Finansminister Elisabeth Svantesson ser inte oppositionen som regeringsduglig och kallar det hela för vänsterexperiment.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) avfärdar oppositionen som icke regeringsduglig, efter att ha snabbläst deras skuggbudgetar. Det som väntar om Tidöpartierna förlorar valet är en röra, ett vänsterexperiment, hävdar hon.



— Det leder Sverige i fel riktning, säger Svantesson på en pressträff där hon slår ned på det som hon tycker är fel med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets svar på regeringens och Sverigedemokraternas budgetförslag för nästa år.

– Ett, det är väldigt spretigt. Två, man undrar vad den rödgröna sidan, vänsterexperimentet, ska göra, säger finansministern.

Svantesson: Kommer kosta tiotals miljarder

Högre skatter och högre bidrag, eller mer till bistånd kommer inte att föra Sverige på rätt väg, kommentarer Svantesson med en syftning på S, V och MP.

S-förslaget om att slopa karensavdraget för första sjukdagen hävdar hon kommer att kosta tiotals miljarder, utan att specificera det närmare.