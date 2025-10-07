Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Politik

Finansministern: Oppositionen är inte regeringsduglig

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 16:21
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 17:31
En hand med mynt till vänster. Till höger Elisabeth Svantesson.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Fredrik Sandberg/TT & Henrik Montgomery/TT

Finansminister Elisabeth Svantesson ser inte oppositionen som regeringsduglig och kallar det hela för vänsterexperiment.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Ämnen:

Politik, Sverige

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) avfärdar oppositionen som icke regeringsduglig, efter att ha snabbläst deras skuggbudgetar. Det som väntar om Tidöpartierna förlorar valet är en röra, ett vänsterexperiment, hävdar hon.

— Det leder Sverige i fel riktning, säger Svantesson på en pressträff där hon slår ned på det som hon tycker är fel med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets svar på regeringens och Sverigedemokraternas budgetförslag för nästa år.

– Ett, det är väldigt spretigt. Två, man undrar vad den rödgröna sidan, vänsterexperimentet, ska göra, säger finansministern.

LÄS MER: De är budgetens stora förlorare – experterna är eniga

Svantesson: Kommer kosta tiotals miljarder

Högre skatter och högre bidrag, eller mer till bistånd kommer inte att föra Sverige på rätt väg, kommentarer Svantesson med en syftning på S, V och MP.

S-förslaget om att slopa karensavdraget för första sjukdagen hävdar hon kommer att kosta tiotals miljarder, utan att specificera det närmare.

— Det är i slutändan de hårt arbetande människorna som kommer att få betala detta, säger Svantesson och talar om att det är sjuksköterskan, busschauffören eller maskinoperatören som får dra ett tyngre lass när kollegorna inte kommer på grund av att karensavdraget tagits bort.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:23
Nyheter
/ Inrikes

”Hoppas han får komma hem snart”

Idag
17:59
Nyheter
/ Inrikes

Extra poliskontroller just nu – det här är varför

Idag
16:43
Nyheter
/ Inrikes

Greta Thunberg har landat på Arlanda

Idag
16:29
Nyheter
/ Inrikes

Willys-reklam skapade kaos – hemsidan kraschade

Idag
16:21
Nyheter
/ Inrikes

Finansministern: Oppositionen är inte regeringsduglig

Idag
15:57
Nyheter
/ Inrikes

Sålde 18 burkar öl till minderårig pojke – slipper fängelse

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons