Vägglöss upptäckta på bio – tvingas stänga tillfälligt

En biograf i Uppsala har stängt tillfälligt sedan man drabbats av vägglöss i lokalerna.

Det var under sommaren 2024 som Filmstaden Luxe slog upp portarna i centrala Uppsala. Biografen, som beskrivits som en av landets modernaste med IMAX och iSense-upplevelser, bistro och bar, har 13 salonger och totalt 900 biofåtöljer.

– Det här är vår kronjuvel, sa Christian Lindberg, regionchef på Filmstaden, till UNT inför biografens öppnande och fortsatte vidare:

– Filmstaden Luxe i Uppsala kommer under lång tid att vara Sveriges modernaste biograf. Att vi kompletterar med servering av mat och dryck kommer att göra oss ännu attraktivare.

Filmstaden Luxe i Uppsala håller tillfälligt stängt

Men nu slår biografen, som alltså bara varit öppen i lite mer än ett år, igen portarna tillfälligt – något de lät meddela via Filmstadens hemsida:

"Filmstaden Uppsala håller stängt t.o.m. den 16 oktober på grund av underhållsarbete. Filmstaden Luxe har för närvarande stängt för underhåll och beräknas öppna igen den 17 oktober. Gäster som har köpt biljett kontaktas direkt."

Foto: Skärmavbild/Filmstaden.se

Vägglöss upptäckta på Filmstaden Luxe

Underhållsarbetet i fråga är en kontroll och sanering av Anticimex, sedan man upptäckt förekomst av vägglöss på Filmstaden Luxe. I vilken del av lokalerna skadejuren hittats vill man inte delge.

– Vi genomför just nu en noggrann inspektion tillsammans med Anticimex för att få en fullständig bild av situationen. Som en försiktighetsåtgärd håller vi biografen tillfälligt stängd tills experterna bekräftar att hela miljön är helt säker. Vi kommenterar inte enskilda salonger eller ytor innan inspektionen är helt slutförd, säger Irene Hernberg, PR-chef för Filmstaden Norden, till UNT och uppger samtidigt att Anticimex kallades in så fort man fick kännedom om situationen, vilket var under den gångna helgen.

– Anticimex genomför just nu en omfattande sanering och behandling av hela biografen. Vi följer deras rekommendationer till punkt och pricka och håller stängt tills de bekräftar att det är helt tryggt att öppna igen för både gäster och personal.

Foto: Anticimex/TT

Minimal risk att biopubliken drabbats

När UNT frågar Irene Hernberg hur biopubliken påverkas svarar hon:

– Publiken påverkas framför allt genom att biografen är tillfälligt stängd. Risken att någon besökare har drabbats hemma är mycket liten. Vägglöss sprids vanligen via väskor eller möbler vid längre kontakt, inte genom korta biobesök. Om någon ändå känner oro rekommenderar vi att kontakta Anticimex för rådgivning.