Oväntade landet som håller liv i den manuella växellådan

Medan stora delar av världen växlar över till automat, är det ett land som håller efterfrågan i styr. Tack vare USA lever den manuella växellådan, åtminstone när det kommer till Porsche.

Det rapporterar CarBuzz.

Amerikanerna vägrar släppa spaken

I takt med att fler biltillverkare skrotar sina manuella modeller har Porsche stått kvar som ett av få undantag. Märkets 718- och 911-modeller har länge gått att få med manuell växellåda, men framtiden ser oviss ut.

718 ska snart ersättas av elbilar och hybrider, vilket gör 911 till den sista klassiska sportbilen med manuell låda.

Det märkliga är att det inte är tyskarna som håller traditionen vid liv, utan amerikanerna. I USA är efterfrågan på manuell växellåda betydligt högre än i övriga världen, vilket framstår som något ironiskt.

GT3-kunderna går mot strömmen

Statistiken talar sitt tydliga språk. När det gäller 911 GT3, en av märkets hårigaste modeller, valde 67 procent av de amerikanska kunderna manuell växellåda under generation 991.2, jämfört med bara 55 procent globalt. I nuvarande 992-generationen är skillnaden ännu större.

Hela 70 procent av de amerikanska köparna av GT3 Touring väljer att växla själva, jämfört med 43 procent i resten av världen. Det är alltså USA, inte Europa, som håller liv i växelfestandet.

Därför erbjuds Carrera T bara som manuell

Samma trend syns hos 911 Carrera T. Under förra generationen valde 68 procent av amerikanerna den manuella varianten, jämfört med 53 procent globalt.

I den senaste 992-generationen ökade siffran till 70 procent i USA, vilket fick Porsche att fatta ett oväntat beslut: nya Carrera T erbjuds enbart med manuell växellåda.

En annan nyhet är att bilen nu bara har sex växlar i stället för sju. Enligt Michael Tam, produktchef på Porsche North America, var det kundernas önskemål. Den sjunde växeln infördes en gång i tiden för att spara bränsle, men upplevdes mest som onaturlig.

Manuell framtid – tack vare USA

Porsche säger nu öppet att det är de amerikanska kunderna som gör att växellådan lever vidare. Efterfrågan i Europa och Asien är för låg, men i USA väljer fortfarande majoriteten av entusiasterna att själva bestämma när det är dags att växla upp.

Frågan är bara hur länge det håller, inte minst med tanke på elektrifieringens intåg.