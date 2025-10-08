I december 2025 släcks de gamla 2G- och 3G-näten i Sverige, vilket påverkar hundratusentals bilar som saknar den modernare 4G-och 5G -tekniken. Nu har listan på bilmodellerna uppdaterats. Är din bil med bland dem?

Telenor och Tele2 nedsläckning av sina 2G- och 3G-nät resulterar i att bilar utan 4G och 5G-frekvens förlorar kontakten med bilens digitala tjänster, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Vad är då de digitala tjänsterna som påverkas?

Det handlar om allt från GPS och uppkoppling till bilens appar, till möjligheten att starta parkeringsvärmaren via mobilen.

En av funktionerna som utgör störst risk är den lagstadgade nödsamtalsfunktionen eCall, som kommer försvinna för bilmodellerna utan 4G och 5G.

Kan införas körförbud

Enligt lag måste alla bilmodeller inom EU, som är typgodkända, ha eCall installerat i bilarna från den 31 mars 2018.

Detta kan skapa problem för de bilar där eCall försvinner efter nätet släcks ned.

Nyheter24 har tidigare rapporterat huruvida det är olagligt att köra utan eCall-tjänsten eller inte.

Volkswagen svarade att eCall-systemet alltid kontrolleras under bilars besiktning.

Och om systemet inte fungerar?

Då får bilen en anmärkning och felet måste åtgärdas inför nästa besiktning.

Det är därför inte olagligt att köra utan eCall, men det kan leda till ett körförbud på bilen, vilket gör bilen olaglig att köra.

Flera bilmodeller påverkas när 2G och 3G-nätet släcks ned. Bild: Pontus Lundahl/TT

Påverkar flertal bilmodeller

Volkswagen-koncernen, som inkluderar märkena Volkswagen, Skoda, Seat och Cupra, har gått ut med listor över vilka modeller och årsmodeller som drabbas.

För Audi-ägare är informationen mer sparsam.

Audi rekommenderar på sin hemsida att du kontaktar kundservice med bilens registreringsnummer för att få exakt besked om just din bilmodell kommer att påverkas



De skriver däremot att de med en bil som är tillverkad innan 2023 sannolikt kommer att påverkas.

Volkswagen har nu publicerat listan för de olika bilmodellerna som påverkas av nätets nedsläckning, och kanske är just din bil en av de på listan.

Volkswagen

Arteon (från 04/2024–)

Arteon (från 04/2024–) Golf generation 8 facelift (från 04/2024–)

Golf generation 8 facelift (från 04/2024–) ID.3 (från 07/2024–)

ID.3 (från 07/2024–) ID.4 (från 11/2023–)

ID.4 (från 11/2023–) ID.5 (från 07/2024–)

ID.5 (från 07/2024–) ID.7 (inkl Tourer) (från 06/2023–)

ID.7 (inkl Tourer) (från 06/2023–) Passat B9 (från 12/2023–)

Passat B9 (från 12/2023–) Polo (från 04/2024–)

Polo (från 04/2024–) T-Cross (från 01/2024–)

T-Cross (från 01/2024–) T-Roc (från 04/2024–)

T-Roc (från 04/2024–) T-Roc Cabriolet (från 04/2024–)

T-Roc Cabriolet (från 04/2024–) Taigo (från 04/2024–)

Taigo (från 04/2024–) Tiguan (från 11/2023–)

Tiguan (från 11/2023–) Tiguan Allspace (från 04/2024–11/2024)

Tiguan Allspace (från 04/2024–11/2024) Touran (från 03/2024–)

Skoda

Skoda går under VW-koncernen och även några av deras bilmodeller kommer påverkas när de gamla näten släcks ned.

Här är Skodas bilmodeller som påverkas:



Enyaq (från 10/2023–)

Enyaq (från 10/2023–) Fabia (från 01/2024–)

Fabia (från 01/2024–) Kamiq (från 01/2024–)

Kamiq (från 01/2024–) Karoq (från 03/2024–)

Karoq (från 03/2024–) Octavia (från 04/2024–)

Octavia (från 04/2024–) Scala (från 01/2024–)

Honda

Även Honda har gått ut på sin hemsida att flera av deras modeller kommer förlora sin eCall-funktion.

Här är Hondas bilmodeller som påverkas:

Jazz (inklusive Jazz-Crosstar) - Modellkod: GR3, GR6

Civic (inklusive Type R) - Modellkod: FL4, FL5

Honda e - Modellkod: ZC7

HR-V - Modellkod: RV5

e:Ny1 - Modellkod: RS1

ZR-V - Modellkod: RZ4

CR-V (inklusive hybrid) - Modellkod: RT5, RT6, RW1, RW2, RS5, RS6, RS8

eCall är en av de viktiga funktionerna som försvinner med 2G och 3G nätet. Bild:Pontus Lundahl/TT

Telia behåller 2G ett tag till

Men allt hopp är inte ute för de drabbade.

Telia har valt att behålla sitt 2G-nät fram till 2027.

Anledningen?

För att låta kunder och uppkopplade enheter, som bilar och larm, anpassa sig till teknikskiftet.