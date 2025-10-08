Kronofogden varnar för falska aviseringar.

"Vi jobbar just nu intensivt med att undersöka vad det handlar om", skriver myndigheten till Nyheter24.

Till Kronofogden kan den som vill få betalt vända sig, men också den som är skyldig att betala.

"Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt. Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning", skriver myndigheten på den egna hemsidan.

Och många är det som har skulder hos Kronofogden. I ett pressmeddelande i januari uppgav myndigheten att den totala skulden då uppgick till 138 miljarder kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med årsskiftet dessförinnan. Samtidigt ökade antalet skuldsatta med 20 000 personer, till totalt 436 996.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Kronofogden varnar för falska aviseringar

Till personer som har ärenden hos Kronofogden riktar myndigheten nu en varning. På den egna hemsidan har man lagt in en banner om "falska aviseringar, sms och mejl". Där skriver man vidare:

"Just nu skickar någon bluffinformation i form av aviseringar och sms till mobilen eller mejl. Avsändaren utger sig för att vara från Kronofogden. I aviseringen uppmanas du att återkalla din ansökan. Klicka inte på några länkar. Dessa aviseringar, sms eller mejl kommer inte från oss."

Foto: Skärmavbild/Kronofogden.se

Kronofogden: "Inte meddelanden vi står bakom"

När Nyheter24 kontaktar myndigheten förklarar de att de just nu "jobbar intensivt med att undersöka vad det handlar om".

"Det verkar enligt de som ringt in till vår kundservice igår och i dag på morgonen som att det kommer både aviseringar i mobilen, sms och mejl. Det är inte meddelanden som Kronofogden står bakom", uppger Helena Esscher, pressansvarig på Kronofogden, i ett mejl där hon fortsätter vidare:

"Vi uppmanar alla som fått ett meddelande av detta slag att inte klicka på några länkar eller lämna ut någon information."

Foto: Tim Aro/TT

Det är inte första gången som Kronofogdens varumärke utnyttjas i bedrägerier. Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur myndigheten stått som avsändare för bluff-sms med följande text:

"Hej! Vi har nu tagit emot ett krav från Svea Inkasso AB. Ärendenummer: (XXXXX). Mer info gällande ditt ärende kommer utgå brevledes. Vid övriga frågor kontakta kundtjänst XXXXXXXX", står i meddelandet, som alltså innehåller ett telefonnummer. "

Telefonnumret i fråga ledde inte till Kronofogden, utan till bedragarna som legat bakom det falska utskicket.



Fått bluff-sms eller falska mejl från "Kronofogden"? Det kan du göra Först och främst: klicka inte på länkar, svara inte på meddelandet och öppna inga bifogade bilagor.

Vidarebefordra det du misstänker är ett bluff-sms till 7726, vilket motsvarar ordet "SPAM" i knappsatsen på din telefon. Det är ett sätt att rapportera bluff-sms till telefonperatörerna.

Anmäl bedrägeriet till polisen.

Kontakta din bank och spärra ditt konto om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Källa: Kronofogden

