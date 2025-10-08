Säg nej till banken – spara 10 000 kronor varje år

Många svenskar uppmanas av sina banker att samla hela sin ekonomi på ett och samma ställe, men det kan bli dyrt. Finansinspektionens konsumentskyddsekonom avslöjar att det faktiskt är möjligt att spara tusenlappar extra.

Svenskar är ett lojalt folk. Många har säkert haft en och samma bank sedan barndomen, och ja, ibland känns det tryggt, ibland för att man helt enkelt tagit tiden att fundera över andra alternativ.

Men vad händer om man bryter mönster och börjar tänka som en konsument istället för en trogen kund? Nyheter24 har pratat med en expert inom området, som avslöjar att det finns faktiskt ett sätt att spara tusenlappar varje år.

Säg nej till banken – och tjäna på det

Banker vill ofta att man samlar hela ekonomin hos dem, från lönekonto och bolån till sparande och pension. Men att säga ja till dessa "helhetspaket" är sällan det mest ekonomiskt fördelaktiga, menar åtminstone Finansinspektionens konsumentskyddsekonom:

– De största riskerna med att haka på ett sådant erbjudande är att man inte funderar över de långsiktiga effekterna av det. Om du till exempel får en tillfällig bolånerabatt mot att du flyttar din tjänstepension är det viktigt att du sätter dig in i vad en sådan flytt innebär, även på längre sikt, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till Nyheter24.

Allt fler undersökningar visar samma sak: den som jämför, väljer fritt och vågar ha flera banker, får bättre räntor, högre avkastning – och en tryggare ekonomi.

Så mycket kan du spara

Att vara en "aktiv kund" behöver inte betyda att du ska byta bank varje månad. Men att göra smarta val på rätt plats kan spara in stora summor. Moa Langemark ger konkreta exempel:

– Om du har ett genomsnittligt svenskt bolån på runt 2 miljoner kronor och lyckas förhandla ner räntan med 0,5 procentenheter sparar cirka 10 000 kronor varje år före ränteavdraget, säger hon.

Samma princip gäller för långsiktigt sparande. Ett vanligt misstag är att placera sina pengar i dyra fonder utan att riktigt förstå vad det kostar.

– Om du månadssparar 2 000 kronor i 30 år i en aktivt förvaltad aktiefond som kostar 1,3 procent betalar du ungefär 200 000 kronor mer i förvaltningsavgift än om du valt en passivt förvaltad indexfond, förklarar hon.

Och för buffertsparande, där pengar ofta blir liggande, kan ränteskillnaderna mellan banker vara avgörande.

– Om du har 10 000 kronor på ett sparkonto med 2,5 procents ränta kommer värdet ha stigit med 30 procent efter 10 år. På 30 år har de 10 000 kronorna fördubblats.

Moa Langemark. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT

Håll isär – och få mer pengar

Många banker vill få en att tro att det är bekvämast, och smartast, att samla allt hos dem. Men det argumentet håller inte alltid, det kan snarare vara direkt olönsamt.

– För mig är det inte helt tydligt ur ett konsumentperspektiv hur en flytt av tjänstepension kan motivera en lägre bolåneränta. Tjänstepensionen är också en viktig del för din framtida inkomst så här är det särskilt angeläget att du noga analyserar vilka olika alternativ som finns och vad som är bäst för dig på sikt, säger Moa Langemark.

Genom att ha olika banker för bolån, investeringar, buffertsparande och pension kan man både maxa sin avkastning och minimera sina kostnader, samtidigt som man sprider riskerna.

Foto: Oscar Olsson/TT

Uppmaningen: Våga ifrågasätta

Om man tycker att det känns svårt att ta första steget, har Moa Langemark ett tydligt råd:

– Att tänka på att det sällan lönar sig att vara en lojal bankkund och att det kan finnas mycket pengar att spara genom att hålla sig uppdaterad kring bankernas olika räntor och avgifter. Det finns bra jämförelser hos konsumenternas.se, avslutar hon.

Så vinner du mot banken

Jämför alltid bolåneräntor, även en liten skillnad ger stor effekt.

Separera tjänstepensionen från bolån.

Välj lågprisfonder för långsiktigt sparande, med möjlighet att spara hundratusentals kronor.

Låt bufferten växa, välj sparkonto med hög ränta.

Ha fler än en bank, trygghet, kontroll och bättre villkor.

Våga vara olojal mot banken.