Därför måste du ha tjänstepension 2025

Saknar du tjänstepension 2025? Det kommer kosta dig. Du som däremot har tjänstepension kan skatta dig lycklig. Här har Nyheter24 tagit reda på varför det är så viktigt att ha den centrala pensionsdelen 2025.

I Sverige uppskattas nio av tio anställda ha tjänstepension. Det är en central del av det totala pensionssystemet, som även utgörs av allmän pension – som alla som arbetet och arbetat i Sverige har rätt till – samt privat pensionssparande. Dock är det inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, något som sätter större krav på dig och din kunskap. Du måste helt enkelt ha koll på hur du kan skapa goda förutsättningar till en trygg pension med stabil ekonomi.

Pensionsmyndigheten anser att du som saknar tjänstepension kan ha riktmärket att spara mellan 4,5 till 6 procent av månadslönen, det motsvarar en genomsnittlig tjänstepension i Sverige. Det avser dock en lön upp till 50 375 kronor för kalenderåret 2025, vilket är det högsta inkomstbasbeloppet. Tjänar du mer så behöver du såklart spara mer.

Hur viktig är tjänstepensionen 2025? Här kommer svaret

Men hur viktigt är det egentligen att ha en tjänstepension 2025? Nyheter24 har tagit reda på det, med pensionsekonomen Dan Adolphson Björcks hjälp.

Annons

pensionsekonomen Dan Adolphson Björck. Foto: Pressbild

I en intervju med Nyheter24 redogör han nämligen för att inbetalningarna av tjänstepensionen, under lång tid, legat på 4,5 procent av månadslönen. Det har dock blivit allt vanligare inom flertalet kollektivavtal att arbetsgivare och fackförbund enats om att en del av det framtida löneutrymmet också avsätts till tjänstepensionen.

– Det har resulterat i att inbetalningen numera har ökat till 6 eller 6,5 procent för många. Här finns det en del, både med och utan kollektivavtal, som fortfarande står och stampar på 4,5 procent, säger han och utvecklar:

– Så det är inte bara lönen, att man omfattas av tjänstepensionen och vilken avkastning man får på pensionskapitalet som har betydelse, utan även hur mycket som betalas in. Generellt innebär kollektivavtalad tjänstepension låga avgifter. Inom individuell tjänstepension finns det stora avgiftsskillnader så där behöver man vara vaken som konsument, slår han fast.

MISSA INTE: Så stor är skillnaden mellan bankernas räntor just nu



Det blir oerhört viktigt om du saknar tjänstepension

Du som saknar tjänstepension behöver dock ha koll på hur du bäst kan göra för att skapa en god förutsättning till en stabil pension, menar Dan Adolphson Björck. Det finns vissa som står i riskzonen om man saknar tjänstepension.

Annons

– Om man driver eget företag eller saknar tjänstepension via jobbet behöver man spara motsvarande 4,5 till 6,5 procent av lönen för att kompensera bortfallet.

Foto: Jessica Gow/TT

Därför är det viktigt för dig att ha tjänstepension 2025

Det är med bakgrund av detta som tjänstepension är en oerhört viktig del att ha i sitt anställningsavtal 2025. Ett exempel på det är då det under inkomståret 2025 råder en högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) om 604 500 kronor för hela året, vilket gör att det blir ännu viktigare med tjänstepensionen. Detta då det är den högsta lönen som den allmänna pensionen baseras på. Det motsvarar en månadslön på maximalt 50 375 kronor per månad.