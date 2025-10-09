Viktig info från Folkhälsomyndigheten – gå inte på bluffen

Folkhälsomyndigheten har gått ut och varnat för ett bedrägeriförsök.

Nätfiske, även kallat phishing, har blivit ett allt mer utbrett problem. Polisen beskriver bedrägerimetoden som att bedragare skickar mejl eller på annat sätt annonserar om något som ska locka dig att klicka på en länk, där du sedan "ska lämna ifrån dig uppgifter, som kortuppgifter eller personliga uppgifter som bedragaren kan använda för att komma åt dina pengar".

I våras uppgav polisen att brottsvinsterna från bedrägerier minskat med 16 procent mellan 2023 och 2024. Mer specifikt minskade brottsvinsterna från 7,5 miljarder kronor till 6,3 miljarder kronor – något polisen beskrev som "glädjande".

– Vi har under året noterat lägre brottsvinster i de enskilda polisanmälningar vi fått in. En bidragande orsak är det arbete som bedrivs för att göra det svårare för bedragare att genomföra den här typen av brott, sa Viktor Lundberg, operativ koordinator på polisens nationella bedrägericentrum, i ett pressmeddelande då.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Men trots minskningen har det, under de senaste månaderna, fortsatt kommit varningar som gäller just nätfiske. Bara i veckan har Nyheter24 rapporterat om tre olika bedrägeriförsök där bedragare utgett sig för att vara 1. Nationellt cybersäkerhetscenter, 2. Kronofogden och 3. kreditbolaget Intrum. Bedragarna i dessa fall har använt sig av både mejl och sms för att komma i kontakt med potentiella offer.

Folkhälsomyndigheten: Varning för "hälsotest"

Att utge sig för att komma från redan existerande företag, organisationer och myndigheter är ett sätt för bedragarna att vinna förtroende. Och nu visar det sig att en svensk myndighet, som i Verians Anseendeindex för 2025 rankas som en av de myndigheter med allra högst anseende i landet, blivit föremål för bedragarnas nätfiske. Det handlar om Folkhälsomyndigheten (FHM) som, på den egna hemsidan, varnar för falska mejl där mottagaren erbjuds ett "hälsotest".

Annons

"Det cirkulerar falska mejl, så kallat nätfiske, med Folkhälsomyndighetens namn samt en länk som mottagaren uppmanas att klicka på. Länken leder till en sida för ett så kallat 'hälsotest' (health assesment), där en kostnad på flera hundra kronor tas ut", skriver de.

Foto: Skärmavbild/Folkhälsomyndigheten.se

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Bluff-mejlen kommer att polisanmälas

När Nyheter24 kommer i kontakt med Folkhälsomyndigheten under torsdagen uppger deras presstjänst att myndighetens utredare "inte har några uppgifter om att någon har blivit lurad på pengar" i bedrägeriförsöket. De riktar även ett råd till mottagare av det falska mejlet:

"Rådet är att höra av sig och att vara källkritisk och vaksam. Dessa mejl kommer inte från Folkhälsomyndigheten och kommer att polisanmälas."