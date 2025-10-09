Polis förd till sjukhus efter krock

​En polisbil krockade med en personbil i en korsning i Luleå under torsdagskvällen.

En polisbil kolliderade med en personbil i en korsning i centrala Luleå på torsdagskvällen. Olyckan inträffade runt klockan 20.20 och både räddningstjänst och ambulans kallades till platsen.

Fyra personer inblandade

Totalt fyra personer var inblandade i händelsen.

En av dem har förts till sjukhus, enligt SOS Alarms teamledare Ola Nilsson, som också meddelar att räddningstjänsten nu har lämnat olycksplatsen.

Polisens RLC-befäl Tomas Nyberg uppger för Aftonbladet att det är en polis som fick följa med ambulansen till sjukhus. Hur allvarliga skadorna är är ännu oklart.