Polis förd till sjukhus efter krock

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 21:09
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 21:36
Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

​En polisbil krockade med en personbil i en korsning i Luleå under torsdagskvällen.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

polis, Krock

En polisbil kolliderade med en personbil i en korsning i centrala Luleå på torsdagskvällen. Olyckan inträffade runt klockan 20.20 och både räddningstjänst och ambulans kallades till platsen.

Fyra personer inblandade 

Totalt fyra personer var inblandade i händelsen. 

En av dem har förts till sjukhus, enligt SOS Alarms teamledare Ola Nilsson, som också meddelar att räddningstjänsten nu har lämnat olycksplatsen.

Polisens RLC-befäl Tomas Nyberg uppger för Aftonbladet att det är en polis som fick följa med ambulansen till sjukhus. Hur allvarliga skadorna är är ännu oklart.

