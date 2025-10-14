Ett av Espresso Houses kaféer fick med anledning av fågelproblem stänga med omedelbar verkan förra veckan.

Den 6 oktober inkom ett klagomål till miljöförvaltningen gällande att det skulle finnas fåglar inne på Espresso House på Vasagatan 15 i Stockholm.

Byggde bo och bajsade i lokalen

När livsmedelsinspektörer besökte lokalen upptäckte de en stor mängd fåglar som flög runt bland gästerna. Fåglarna ska ha bajsat på både stolar och bord, och ätit av gästernas mat. De ska även ha byggt ett bo ovanför ett fönster.

"Ett fågelbo fanns ovanför ett fönster och flera fåglar flög omkring i lokalen och åt på borden där gästerna lämnat matrester", skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Siren som bland annat Aftonbladet tagit del av.

Fick stänga med omedelbar verkan

Efter inspektionen beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden om förbud att driva verksamheten med omedelbar verkan. Enligt inspektörerna ska personalen på Espresso House haft kännedom om fågelproblemet, som uppstått på grund av en trasig dörr som inte lagats. Man ska heller inte ha stärkt sina städrutiner trots att problemet pågått under en längre tid.

"På plats informerades verksamheten om att bristerna var så pass allvarliga att verksamheten inte fick bedrivas", skrev nämnden i sitt beslut den 8 oktober.

Enligt nyhetsbyrån Sirens uppgifter hävdes beslutet en dag senare efter att man genomfört en sanering.