”Ett haveri”. Det kallar statsminister Ulf Kristerssons presschef Siri Steijer söndagens partiledardebatt. Nu kräver man att Sveriges Television stänger av mikrofonen för Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar vid kommande debatter.

På X har Siri Steijer bifogat det mejl hon skickat till SVT efter partiledardebatten. Hon refererar där bland annat till Centerns partiledare Anna-Karin Hatt som påpekat att det ”lät som en fritidsgård när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gång på gång pratade i mun på den som hade ordet".

Debatten i SVT var stundtals hård. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Moderaternas krav på SVT

Siri Steijer och Moderaterna ställer nu ett ultimatum:

”SVT måste vid kommande debatter stänga av mikrofonen för Dadgostar när hon inte har ordet. Om inte kommer jag rekommendera statsministern att inte delta framöver”, skriver Steijer.

"Förfärlig och ovärdig"

Den tv-sända debatten kom att präglas av flera hätska ordväxlingar, bland annat mellan just Dadgostar och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.