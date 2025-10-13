På X har Siri Steijer bifogat det mejl hon skickat till SVT efter partiledardebatten. Hon refererar där bland annat till Centerns partiledare Anna-Karin Hatt som påpekat att det ”lät som en fritidsgård när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gång på gång pratade i mun på den som hade ordet".
Moderaternas krav på SVT
Siri Steijer och Moderaterna ställer nu ett ultimatum:
”SVT måste vid kommande debatter stänga av mikrofonen för Dadgostar när hon inte har ordet. Om inte kommer jag rekommendera statsministern att inte delta framöver”, skriver Steijer.
"Förfärlig och ovärdig"
Den tv-sända debatten kom att präglas av flera hätska ordväxlingar, bland annat mellan just Dadgostar och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
Ulf Kristersson själv benämnde efteråt debatten som ”förfärlig” och ”ovärdig”.