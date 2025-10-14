Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Tidaholm

Fler våldsamma kvinnor bakom lås – fängelset byggs ut

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 17:52
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 19:02
Fängelse.
På tisdagen togs det det första spadtaget för utbyggnaden som skall ge 192 nya platser på kvinnofängelset i Ystad, som därmed blir det största i Norden för kvinnliga intagna. Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Matt York

De kvinnliga fångarna blir fler – och mer våldsamma. Nu påbörjas bygget av nästan 200 nya platser för kvinnor på anstalten i Ystad, som kommer att göra kvinnofängelset där till Nordens största.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Tidaholm, Relationer

— Vi har de senaste åren sett att vi har haft svårt att möta det växande antalet kvinnor inom Kriminalvården, säger generaldirektör Martin Holmgren.

På tio år har antalet kvinnor som börjar avtjäna ett fängelsestraff nästan fördubblats: 2015 var det 556 kvinnor, förra året 1 079.

Det handlar också i växande grad om en ny kategori kvinnliga intagna.

— Det vi nu ser är ett växande antal yngre kvinnor, kopplade till gängmiljön, delar av organiserad brottslighet, grövre brott och utan den typ av problematik som många hade tidigare, säger Martin Holmgren.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Högsta säkerhetsklass

Historiskt har kvinnofängelserna annars dominerats av kvinnor med ett problematiskt liv i missbruk, som börjat begå brott i vuxen ålder. De har ofta levt i våldsamma relationer, inte sällan med kriminella män och sedan själva börjat begå brott.

Den nya kategorin av kvinnor gör nu att Kriminalvården kommer att skapa platser för kvinnor med den allra högsta säkerhetsnivån, klass ett. Det kommer att ske både i Tidaholm och i Saltvik utanför Härnösand. Som en provisorisk lösning har några platser redan frigjorts på en avdelning på Kumla.

Risker för omgivningen

Den här utvecklingen har inte skett över en natt, utan kommit över tid, berättar Anders Jansson, kriminalvårdschef i Ystad. Och det medför risker för personal och övriga intagna.

— Det kan handla om en kapacitet att fortsätta begå brott trots att man är inlåst, att ta till våld eller försätta personer i sin omgivning för risker.

Anders Jansson, kriminalvårdschef i Ystad, och Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården, med en modell för den fängelsebyggnad som byggas utanför kvinnofängelset och häktet i Ystad.
I det stora hela påminner både stämningen och verksamheten på ett kvinnofängelse mycket om de fängelser som finns för män. Men Anders Jansson ser två stora skillnader:

— Kvinnor har generellt ett annat perspektiv på barn, det är ett annat perspektiv på föräldraskapet.

— Jag har jobbat på anstalter för män också. Det som är en smula ledsamt är att män får ofta besök, men kvinnor som sitter i fängelse får väldigt sällan besök.

Han kan inte svara på varför.

— Det är någon form av stigma kanske, som slår igenom.

Kvinnor i fängelse

Totalt började 3 119 kvinnor att avtjäna någon form av straff år 2024, en ökning med 17 procent jämfört med året före.

Den vanligaste påföljden för kvinnor är skyddstillsyn, men den största ökningen ses när det gäller fängelsestraff: 31 procent fler kvinnor (257 fler kvinnor) började avtjäna ett fängelsestraff 2024 jämfört med 2023.

På tio år har antalet kvinnor som börjar avtjäna fängelsestraff ökat från 556 kvinnor 2015 till 1 079 kvinnor år 2024.

Kvinnor utgjorde förra året nio procent av dem som började avtjäna ett fängelsestraff.

Majoriteten var i åldern 30—49 år. Elva procent saknade svenskt medborgarskap.

Det vanligaste huvudbrottet var narkotikabrott eller narkotikasmuggling. Tillgreppsbrott var det näst vanligaste.

Antal påbörjade fängelseverkställigheter med huvudbrottet våldsbrott ökade från 87 kvinnor till 155 mellan 2023 och 2024.

Kvinnor döms generellt till kortare strafftider än män, men strafflängden har ökat. Medelstrafftiden 2024, exklusive livstidsdömda utan utdömd strafftid, var 453 dagar. Det är 70 dagar mer än 2023.

Vanligast för kvinnor var en strafftid på två månader eller kortare.

Källa: Kriminalvården

Kommentarer

Senaste nytt
