Fler våldsamma kvinnor bakom lås – fängelset byggs ut

Totalt började 3 119 kvinnor att avtjäna någon form av straff år 2024, en ökning med 17 procent jämfört med året före.

Den vanligaste påföljden för kvinnor är skyddstillsyn, men den största ökningen ses när det gäller fängelsestraff: 31 procent fler kvinnor (257 fler kvinnor) började avtjäna ett fängelsestraff 2024 jämfört med 2023.

På tio år har antalet kvinnor som börjar avtjäna fängelsestraff ökat från 556 kvinnor 2015 till 1 079 kvinnor år 2024.

Kvinnor utgjorde förra året nio procent av dem som började avtjäna ett fängelsestraff.

Majoriteten var i åldern 30—49 år. Elva procent saknade svenskt medborgarskap.

Det vanligaste huvudbrottet var narkotikabrott eller narkotikasmuggling. Tillgreppsbrott var det näst vanligaste.

Antal påbörjade fängelseverkställigheter med huvudbrottet våldsbrott ökade från 87 kvinnor till 155 mellan 2023 och 2024.

Kvinnor döms generellt till kortare strafftider än män, men strafflängden har ökat. Medelstrafftiden 2024, exklusive livstidsdömda utan utdömd strafftid, var 453 dagar. Det är 70 dagar mer än 2023.

Vanligast för kvinnor var en strafftid på två månader eller kortare.

Källa: Kriminalvården