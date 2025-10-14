Fler våldsamma kvinnor bakom lås – fängelset byggs ut

— Vi har de senaste åren sett att vi har haft svårt att möta det växande antalet kvinnor inom Kriminalvården, säger generaldirektör Martin Holmgren.
På tio år har antalet kvinnor som börjar avtjäna ett fängelsestraff nästan fördubblats: 2015 var det 556 kvinnor, förra året 1 079.
Det handlar också i växande grad om en ny kategori kvinnliga intagna.
— Det vi nu ser är ett växande antal yngre kvinnor, kopplade till gängmiljön, delar av organiserad brottslighet, grövre brott och utan den typ av problematik som många hade tidigare, säger Martin Holmgren.
Högsta säkerhetsklass
Historiskt har kvinnofängelserna annars dominerats av kvinnor med ett problematiskt liv i missbruk, som börjat begå brott i vuxen ålder. De har ofta levt i våldsamma relationer, inte sällan med kriminella män och sedan själva börjat begå brott.
Den nya kategorin av kvinnor gör nu att Kriminalvården kommer att skapa platser för kvinnor med den allra högsta säkerhetsnivån, klass ett. Det kommer att ske både i Tidaholm och i Saltvik utanför Härnösand. Som en provisorisk lösning har några platser redan frigjorts på en avdelning på Kumla.
Risker för omgivningen
Den här utvecklingen har inte skett över en natt, utan kommit över tid, berättar Anders Jansson, kriminalvårdschef i Ystad. Och det medför risker för personal och övriga intagna.
— Det kan handla om en kapacitet att fortsätta begå brott trots att man är inlåst, att ta till våld eller försätta personer i sin omgivning för risker.
I det stora hela påminner både stämningen och verksamheten på ett kvinnofängelse mycket om de fängelser som finns för män. Men Anders Jansson ser två stora skillnader:
— Kvinnor har generellt ett annat perspektiv på barn, det är ett annat perspektiv på föräldraskapet.
— Jag har jobbat på anstalter för män också. Det som är en smula ledsamt är att män får ofta besök, men kvinnor som sitter i fängelse får väldigt sällan besök.
Han kan inte svara på varför.
— Det är någon form av stigma kanske, som slår igenom.