En man har hittats död i en frysdisk på ett äldreboende i Florida. Nu väcks frågor om hur det kunde hända, på en plats där trygghet ska vara en självklarhet.

En man har hittats död i en frys på ett äldreboende i Florida i slutet av september. Händelsen har väckt stor sorg hos många och som nu kräver svar på hur en sådan tragedi ska kunna ske inom ramen för vad som ska vara en trygg miljö.

Man hittades död i frys med hjälp av kamera

William Eugene Ray, i 83-årsåldern, var en pensionerad marinveteran och tvåbarnspappa, som hade bott på ett äldreboende i Florida sedan våren 2025. Efter att dottern installerat en övervakningskamera i hans rum, märkte hon natten till den 26 september att det var något som inte stod rätt till.

Dottern hade installerat en så kallad Ring-kamera för att hålla koll på sin pappas välbefinnande. Morgonen därpå såg hon via kameran att rummen var tomt, trots att lampan fortfarande var tänd. Det visade sig att mannen hade lämnat rummet strax efter midnatt, men aldrig återvänt, rapporterar People.

När dottern larmade personalen fick hon först inga tydliga svar. Men timmar senare nåddes familjen av det tragiska och oväntade beskedet, att Ray, den 83-årige mannen, hade hittats död i en frys på boendets område.

Inget brott misstänks i nuläget

Polis och räddningstjänst kallades till platsen efter att mannen hittats. Enligt en talesperson för Pasco Countys Sheriff’s Office betraktas händelsen preliminärt som en olycka och det finns i nuläget inget misstanke om brott. Utredningen är dock fortfarande igång.

Boendet har i ett officiellt uttalande uttryckt sin sorg över händelsen, men också försvarar sin personal. I meddelandet beskrivs händelsen som "en djupt tragisk och ovanlig incident" och man framhåller att boendes säkerhet är en prioritet.

Familjen "Vi behöver svar"

För familjen är sorgen blandad med ilska och frustration. Dottern säger att det fanns tecken på att hennes far blev allt mer förvirrad under veckorna före händelsen, men att ingen på boendet agerade. Hon menar att grundläggande säkerhetsåtgärder saknats.

– Man lämnar inte sina nära och kära till vården om man inte litar på att de är trygga. Vi kräver svar, hur kunde detta hända? Frågar hon sig, enligt People.

Dottern frågar sig också hur personalen inte tidigare upptäckte att hennes far varit frånvarande från sitt rum, och undrar vad som hade hänt om hon själv inte hade upptäckt det via kameran.

En älskad pappa och veteran

William Eugene Ray beskrivs av familjen som en varm, rolig och omtänksam man. Han hade tidigare tjänstgjort i den amerikanska flottan i över 30 år, var en hängiven make och far och älskade att spela munspel.