Malin Mendel drabbad av allvarlig sjukdom – får vård dygnet runt

Malin Mendel är utrikeskorrespondent på SVT och bosatt i Indien. På Instagram skriver 53-åringen att hon drabbats av denguefeber.
Det här är denguefeber
Denguefeber är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen ger influensaliknande symtom. Viruset sprids med myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus.
En del personer som får denguefeber blir sämre efter att först ha blivit bättre. Detta beror på att små blodkärl har blivit sköra och att blödningar då uppstått i huden, slemhinnor och inre organ. De allra flesta blir friska med hjälp av dropp och övervakning på intensivvårdsavdelning.
Källa: 1177
Malin Mendel: "Utan ett bra sjukhus..."
En märkbart tagen Malin Mendel skriver på Instagram:
"I ambulans med DENGUE FEBER, sk benknäckarsjuka. Det känns som att skelettet går sönder när man har 41 grader och viruset attackerar med full kraft, bland annat blodplättarna."
SVT-profilen skriver vidare att hon fåt en blodtransfusion, men är otroligt svag.
"Utan ett bra sjukhus hade jag inte överlevt. "