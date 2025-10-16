En välkänd TV4-profil åtalas för sexköp. I ett sms gav han instruktioner om vad den prostituerade kvinnan skulle ha på sig inför deras träff.

Enligt TV4 har den åtalade profilen kontaktat en prostituerad kvinna i journalistiskt syfte. Profilen säger att han sökt upp eskorten och låtsas vara sexköpare, för att följa upp en nyhet.

Mannen åtalas nu för sexköp, som ska ha skett i november 2023. I förundersökningen uppger kvinnan att hon inte blivit intervjuad av någon journalist.

— Man kan se skriftliga uppgifter från eskorten om att hon har gjort anteckningar om den här träffen i efterhand som tyder på att det har skett ett sexuellt umgänge, säger åklagaren Kristoffer Kågström till TT.



TV4-huset. Foto: Fredrik Sandberg/TT

TV4-profil åtalas för sexköp – skrev sms

Inför att TV4-profilen och kvinnan skulle ses skickade han sms om hur hon skulle klä sig:

– Mannen skriver: ”Jag har också en grej för träningskläder, tights. Det spelar inte så stor roll, men har du sådana är det uppskattat”, säger åklagaren Kristoffer Kågström till Aftonbladet och fortsätter:

– Eftersom syftet då enligt honom var journalistiskt, inte att köpa sex. Men jag menar att det kanske finns frågetecken kring hur man uttrycker sig här. Det går ju att uttrycka sig på ett mindre specifikt sätt om syftet är att hon bara ska ha kläder på sig

Den åtalade mannen säger att han skrev så för att kvinnan skulle vara påklädd när de möttes.

I ett sms till Nyheter24 skriver mannens advokat Henrik Olsson Lilja, att TV4-profilen nekar till brott.

– Han har endast utfört ett journalistiskt uppdrag (sanktionerat av hans chefer). Han har inte på något sätt haft sexuell kontakt med kvinnan).