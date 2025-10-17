Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Högskoleprovet

Högskoleprovet hösten 2025: Datum, tider, facit & resultat

Publicerad: 17 okt. 2025, kl. 17:58
Personer vid skrivbord som skriver högskoleprovet och ett häfte från högskoleprovet
Tiotusentals ska skriva högskoleprovet hösten 2025. Foto: Anders Wiklund/TT och Henrik Montgomery/TT

När är högskoleprovet hösten 2025, under vilka tider pågår det och när kommer facit efter testet? Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta innan du slår dig ner vid bänken.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämne:

Högskoleprovet

År 1977 genomfördes det första högskoleprovet i Sverige. Fram till 1991 var det bara de som saknade formella gymnasiebetyg, som var över 25 år och som jobbat i minst fyra år, som fick genomföra provet, enligt SVT. Numera är det betydligt fler som tillåts göra provet, som genomförs två gånger per år: En gång på våren och en gång på hösten.

När höstens högskoleprov nu ska genomföras blir det den hundrade gången som provet skrivs.

– Högskoleprovet har i över fyra decennier varit en viktig dörröppnare till högre studier. Det ger människor fler vägar till utbildning och arbete, och bidrar till att ta till vara den kompetens som finns i hela landet. Att provet nu genomförs för hundrade gången – med rekordstort intresse - är ett bevis på dess betydelse, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR), i ett pressmeddelande

Foto: Anders Wiklund/TT

Enligt UHR är det hela 72 735 personer som anmält sig till höstens prov. Detta kan jämföras med de 633 personer som skrev det allra första högskoleprovet för nästan 50 år sedan. Men årets antal är blygsamt jämfört med rekordåret 1992. Under den våren var det nämligen 104 298 provskrivare. 

Om du är en av de tusentals som ska sätta dina kunskaper på prov under höstens högskoleprov har du kommit helt rätt. Nedan reder Nyheter24 ut allt du kan tänkas vilja veta inför den stora dagen. 

När är högskoleprovet hösten 2025? Datum

Under hösten 2025 äger högskoleprovet rum, på över hundra orter, söndagen den 19 oktober. Den som anmält sig och ska skriva provet ska, enligt UHR, tänka på följande:

  • Läs igenom din kallelse noggrant
  • Ta med giltig legitimation
  • Kom i god tid till provet
  • Följ personalens anvisningar under hela provdagen

Vidare får du inte ha din mobiltelefon påslagen under provtiden eller bära en smart klocka. 

Foto: Christine Olsson/TT

Vilka tider pågår högskoleprovet hösten 2025?

Är du nyfiken på schemat för provdagen? Nedan kan du se vilka tider som gäller under högskoleprovet 2025, enligt Studera.nu

Schema för provdagen (ordinarie prov)
Tid Moment
08.10–08.30 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering.
Inpasseringskontroller kan förekomma.
08.30–09.00Introduktion
09.00–09.55Provpass 1
09.55–10.05Legitimationskontroll
10.05–10.25Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
10.25–10.30Introduktion, provpass 2
10.30–11.25Provpass 2
11.25–11.35Legitimationskontroll
11.35–11.55Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
11.55–12.00Introduktion, provpass 3
12.00–12.55Provpass 3
12.55–13.05Legitimationskontroll
13.05–13.55Lunch
Utpasseringskontroll kan förekomma.
13.55–14.00Introduktion, provpass 4
14.00–14.55Provpass 4
14.55–15.05Legitimationskontroll
15.05–15.25Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
15.25–15.30Introduktion, provpass 5
15.30–16.25Provpass 5
16.25–16.35Legitimationskontroll
16.35–16.55Information till provdeltagare.
Utpasseringskontroll kan förekomma.

När läggs facit ut efter högskoleprovet hösten 2025?

Facit för högskoleprovet hösten 2025 publiceras på Studera.nu onsdagen den 22 oktober klockan 11.00. 

När kommer resultaten från högskoleprovet hösten 2025?

Provresultaten finns tillgängliga en vecka efter provdagen: På söndagen den 26 oktober. 

Kommentarer

