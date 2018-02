Den 14:e februari så är det kärlekens dag, alla hjärtans dag. En dag som oftast förknippas med en låda choklad, kanske några blommor och möjligtvis en middag.

Tycker du att det där redan är gjort? Har du en hel del kulor på kontot?

Då har vi listat några aktiviteter och presenter du skulle kunna ge till din alla hjärtans date!

1. Ett välsvarvat piano för den musikälskande partnern

Ett kristallpiano av märket KAWAI Bild: KAWAI

Pianot. Ett instrument som den begåvade Wolfgang Amadeus Mozart bemästrade redan vid sex års ålder. Ett instrument som Beethoven, när han 1793 gick runt på kullerstensgatorna i Wien, kunde kalla sin leksak.



För visst är ett hem inte ett hem utan ett piano? Om man vill sprida någon sorts pseudo-intellektuell aura så behöver man i alla fall ett piano, det är sen gammalt.

Vill du skämma bort din partner på alla hjärtans dag? Då är det här definitivt en kandidat på presentlistan. Det vackra, och dyra, pianot i kristall från Heintzman kan blir ert – eller ja din partners. Det kostar ju trots allt endast 25 437 678 kr.

2. En tequila du kommer vilja minnas dagen efter



Världens dyraste tequila Bild: Ley 925

Tequila, den mexikanska nationaldrycken, den svenska ångestskaparen och tungan på vågen under en utekväll. Visste du till exempel att folk i Mexiko kan dricka tequila utan bieffekten att senare, runt två på natten, kravla runt på golvet i stans McDonalds i väntan på cheeseburgare? Sjukt, vi vet.



Hur som haver. Det här är den perfekta presenten till din dejt/partner på alla hjärtans dag om hen gillar att ta sig en liten luring efter en arbetsdag, vid högtider eller kanske på helgen när det vankas galej.

Ley 925 är företaget som har tagit fram den eleganta tequilan Ultra-Premium Ley .925 Pasion Azteca.

Priset? Överkomligt och varierande. Du kan få en flaska för endast 1 974 975 kronor, eller om du verkligen vill skämma bort din dejt så köper du den lite finare och lite bättre för 27 649 650 kronor.

3. Voff voff! Ge din partner gåvan i form av människans bästa vän



En liten Siberian Mastiff–valp Bild: Pixabay

Jycken – människans bästa vän och desto dyrare hund, desto bättre vän. Har vi hört.



Men då undrar ni såklart – kan man verkligen sätta pris på en kärlek så oändlig som en hunds kärlek till sin husse eller matte? Det kan du hoppa upp och sätta dig på, klart som korvspad att man kan.

Vill du ha en ordentlig, redig och kärleksfull hund, då kostar det pengar. Ska du dessutom ge bort hunden till din dejt den 14:e februari då är det bäst att du som miljardär lastar upp lite klöver.

Den här hunden såldes för 12 miljoner kronor – det kan vara ett bra exempel att utgå ifrån när du letar efter en vovve att skämma bort någon med.

4. Cagliari, S.P.A.L. 2013 eller kanske Palermo.



Bild: TT/Pixabay

Ciao tutti – come stai? Bene – svarar ni i kör med vacklande röster och kraftig brytning när styrelsemedlemmarna adresserar er för första gången. Ni äger nu en Italiensk fotbollsklubb – allt tack vare dig och din fantastiska alla hjärtans dag present.



En av de få nackdelarna med att äga en fotbollsklubb i Italien är ju att man kan behöva lära sig språket. Som tur är så finns det ju tolkar i fall det skiter sig.

Förutom det så är det en dans på röda rosor.

Hur mycket går det här kalaset på då? Det beror egentligen på vilken stad, vilken serie och såklart vilken status klubben ska ha som du ger bort. Vill ni bo i Milano och äga en klubb som AC Milan så skulle notan hamna på ungefär 9 miljarder kronor.

Letar ni er längre ner i seriesystemet, Serie B för att vara exakt, så kan ett älskvärt Palermo från soliga Sicilien kosta er ca 500 000 000 kr*, i alla fall om vi får lita på den här artikeln.



*Detta var under tiden Palermo var i Serie A – så nu medan de är i Serie B så kanske du kan fynda!

5. "To Boldly Go Where No Man Has Gone Before..." - *spoiler* Rymden.

Virgin Galactic, skeppet som ska ta er upp i Rymden. Bild: AP

Okej - du har alltså ratat alla de andra förslagen på listan.

Förståeligt.

Ett alla hjärtans dag-proffs som du kräver det bästa. Vad sägs som att bjuda din dejt på en rymdresa?

Tänk dig, dra igång en loopande playlist med Life on Mars?, Space Oddity samt Star Wars soundtracket och dra ut i rymden i en käck rymddräkt lite casual sådär. Vore inte det något?

Det är inte svårare än att hosta upp fyra miljonor kronor, gå en liten säkerhetskurs och sen är det Buzz Lightyear-mode på och för dig och din dejt. Köper du det här så garanterar vi att det blir en upplevelse ni båda kommer att ta med er och minnas för resten av era liv.

Nå - vad skulle du välja?

