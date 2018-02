Den senaste tiden kanske du har lagt märkte till att allt fler personer har börjat sända live på sociala medier så som Facebook?

Någon som brukar sända live lite då och då tillsammans med sina barn är 20-åriga tvåbarnsmamman. Hon valde också att sända live på Facebook under ett väldigt speciellt ögonblick i livet.

Nämligen när hon blev mamma för andra gången för ett tag sedan.

– Jag sände live på min förlossning för att vi hade tråkigt och för att jag ville dela med mig av den med så många som möjligt, få stöttning utifrån och för att bara fördriva tiden, säger Johanna till Nyheter24.

Att sända live under sin förlossning var något som Johanna hade funderat över redan under graviditeten. Hon började livssändningen när hon var fyra centimeter öppen och höll på en bit in när hon krystade.

Johanna sände live under sin förlossning. Bildkälla: Privat

Fram tills att hennes telefon dog.

– Jag hade ungefär 300 tittare och de kommenterade om hur duktig jag var under värkarna, hur modig jag var som vågade sända live och att de tyckte det var kul att se hur en förlossning gick till ungefär. Sen gav de också tips på hur jag skulle andas med lustgasen.



Barnmorskorna sa inte så mycket alls, men tyckte att det var kul att hon valde att sända live under sin förlossning.

Stöttningen, peppandet och att kunna tänka på något annat än värkarna var det bästa med livesändningen.

20-åriga Johanna. Bildkälla: Privat

– Det var jättekul att sända live. Jag fick sådana fina reaktioner, bra stöttning och massa kärlek av allihop.

I efterhand har hon fått kommentarer om varför hon gjorde det och en del menar att de aldrig skulle göra det eftersom en förlossning är ett sådan privat ögonblick. Men andra menade att det var en häftig grej hon gjorde.

Men Johanna berättar att hon skulle kunna tänka sig att sända live igen under en förlossning om hon får fler barn i framtiden.

Hon sparade livesändningen i gruppen där hon sände live, men den raderades.

– Det hade ju varit kul att spara, men finns inte så mycket jag kan göra åt det nu. Jag får tänka på att spara ner den till telefonen nästa gång.



Förra året slog influencern Margaux Dietz igenom stort när hon släppte sin förlossningsvideo på Youtube , som har blivit sedd över en miljon gånger. Under våren kommer Dietz även att delta i Let's Dance .

