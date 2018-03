I torsdagens avsnitt av Lyxfällan väljer en av programledarna att vara extra öppen om sig själv, det är Patrik Wincent som berättar att han själv haft stora ekonomiska problem.

Patrik Wincent är idag programledare i Lyxfällan. Bildkälla: TT

Att en person fastnat i någon typ av missbruk är en vanlig anledning att man hamnar i Lyxfällan, och så är fallet för den medverkade i torsdagens avsnitt. För att hjälpa honom ur det berättar därför Patrik sin historia.

Han säger att han själv är nykter alkoholist och att problemen började efter att hans musikkarriär tog slut.

– Jag sålde många skivor och turnerade runt hela världen, och helt plötsligt blev jag ifråntagen hela den identiteten, säger han i programmet.

Patrik Wincent hade en musikkarriär på 90-talet med popbandet Look Twice. Deras mest kända hit hette "Move that body". Och det var alltså efter den här karriären som det gick utför för Patrik.

Patrik Wincent i bandet Look Twice på 90-talet.

– Jag hade en katastrofal ekonomi, jag drack, gick in i missbruk, säger Patrik i programmet.

Han berättar också att under den här perioden ljög han för sin familj och isolerade sig totalt från omvärlden.

Patrik har tidigare i en intervju med Året runt berättat att han själv hade stora summor hos Kronofogden och levde på ett sätt som många av deltagarna i Lyxfällan gör.

– Jag var hopplös, jag var på botten, säger han i torsdagen avsnitt av Lyxfällan.

Det som fick honom att komma ur sitt destruktiva liv var att gå ett 12-stegsprogram och att få en sponsor. Idag föreläser Patrik om dataspel- och skärm-missbruk. Han har också skrivit flera böcker om ämnet.

I klippet kan du höra Patrik själv berätta om sitt missbruk.

Lyxfällans sänds torsdagar 20:00 på TV3.

