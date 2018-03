Förra veckan gick polisen i Göteborg ut och varnade för en våldsam man som gick in i lägenheterna när folk sov.

Den 28 januari gick en man tyst in i en lägenhet i Högsbo, Göteborg. Personen som bodde där vaknade mitt i natten. Personen fick flera skador och hamnade på sjukhus chockad.

Två och en halv månad senare hände det igen. En gärningspersonen smög in i en lägenhet och rotade men tog ingenting. Sedan gick hen till attack mot den boende, som dog av skadorna.

När Nyheter24 pratade med polisens presskontakt Thomas Fuxborg sa han att det fanns tillräckligt mycket likheter mellan de två händelserna för att tro att det skulle handla om samma gärningsman.

– Det är samma typ av våld, jag kan inte gå in på vad det är för våld men det är väldigt mycket som överensstämmer.

Efter polisens varning har det inkommit flera tips. Bildkälla: TT

Sedan polisens varning förra veckan har de fått in flera tips, men det finns fortfarande ingen misstänkt i ärendet. Alla tips som kommit in ska bearbetas och kontrolleras och polisen jobbar aktivt med det.

– Det skulle kunna hända igen, men vi vet inte var, hur eller när och därför är det viktigt att jobba med tipsen, berättar Hans Lippens, presstalesperson vid polisen i region Väst för Nyheter24.

Bostadsbolaget Familjebostäder har även gått ut och uppmanat personer att låsa dörren.

– Det är en del hyresgäster som har hört av sig och är oroliga. Då försöker vi uppmana dem att man låser om sig och att man är försiktig med vem man släpper in. Men också att man tänker på vem man lämnar ut portkoden till, säger Katrin Amgarth, som är kommunikationschef på Familjebostäder, till Nyheter24.

Idag kommer även Familjebostäder att sätta upp en uppmaning på anslagstavlorna i bostäderna i Högsbo om att ha dörren låst när man är hemma och att man inte ska släppa in obehöriga.

Amgarth berättar att de inte har någon huvudnyckel utan att deras system är att hyresgästen har alla nycklar till lägenheten. Sedan lämnar hyresgästen in sina nycklar när man flyttar därifrån och då byter Familjebostäder ut minst ett lås.

– Om vi behöver komma in så behöver någon vara hemma och ta emot oss eller lämna in en nyckel innan. Vi har ingen huvudnyckel och kan inte gå in utan att någon öppnar åt oss.

I båda fallen har lägenhetsdörrarna och porten varit intakta och det har inte funnits några märken på lägenhetsdörrarna. I samband med varningen gick polisen även ut och bad allmänheten om tips.



Mannen som överlevde attacken blev bland annat huggen i ryggen och i axeln och för Göteborgs-Posten har han berättat vad den misstänkte mördaren sa innan han högg honom.

– Han sa "ursäkta mig". Sedan började han kniva mig, berättar han till GP.

Har du tips eller vet något om händelsen? Ring då polisen på 114 14.

